23 kişinin koronaya yakalandığı köy, karantinaya alındı - Son Dakika

Köy giriş ve çıkışları da jandarma ekiplerince bariyerlerle kapatıldı. Jandarma , köyün giriş ve çıkışlarına uyarı levhası asarak 24 saat nöbet tutmaya başladı.

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