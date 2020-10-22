23 kişinin koronaya yakalandığı köy, karantinaya alındı - Son Dakika

23 kişinin koronaya yakalandığı köy, karantinaya alındıZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesine bağlı Yeşil Köy, 17 evde 23 kişinin koronavirüse yakalanması üzerine karantinaya alındı.Gökçebey'e bağlı 589 nüfuslu Yeşil Köy'de 17 evde yaşayan 23 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, köyde yaptığı filyasyon çalışmasının ardından 75 kişinin de koronavirüse yakalananlarla temaslı olduğunu tespit etti. Gökçebey Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, köyün 14 günlük karantinaya alınmasına karar verdi. Karantina kararı cami hoparlörünün yanı sıra köyde devriye gezen jandarma ekiplerince vatandaşlara duyuruldu. Duyuruda, vatandaşların ihtiyaçlarının jandarma ve kaymakamlıkça karşılanacağını ve acil olmadıkça evlerden dışarı çıkılmaması istendi.
Köy giriş ve çıkışları da jandarma ekiplerince bariyerlerle kapatıldı. Jandarma, köyün giriş ve çıkışlarına uyarı levhası asarak 24 saat nöbet tutmaya başladı.
- Kaynak: DHA
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