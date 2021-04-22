Son dakika haberleri! 23 Nisan öncesinde çocukların dünya meselelerine bakış açısı araştırıldı - Son Dakika

Çocuklar Ülkesi KidZania, tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde, faaliyet gösterdiği ülkelerde her yıl 7 ila 12 yaşları arasındaki çocuklarla yapılan 'Kidea' araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Dünya meseleleri olan güvenlik, çevre ve refah konularıyla ilgili farkındalıkların değerlendirildiği araştırmada çocukların bu anlamda önceki nesillere kıyasla daha duyarlı olduğu görüldüğü belirtildi. Her 4 çocuktan 3'ü sorunları çözme konusunda hevesli ve çözüm için henüz geç olmadığını düşünüyor.

Çocuklar ülkesi KidZania, Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde faaliyet gösterdiği ülkelerde her yıl yapılan 'Kidea' araştırmasının bu kez çocukların dünya meselelerine yaklaşımının değerlendirildiği özel çalışmanın sonuçlarını duyurdu. Araştırmaya göre, dünyanın geleceği olan bugünün çocukları, dünya üzerinde ele alınması gereken en önemli konuları genel olarak güvenlik, çevre ve refah olarak belirtti.

Araştırma sonuçları Z Kuşağı çocuklarının önceki kuşaklardan olaylar karşında çok daha farklı tepki ve duygular geliştirdiğini gösteriyor. Çocuklar kendi gelecekleri için daha iyi bir dünya kurmak konusunda duyarlılar. Bu anlamda da dünyanın mevcut problemlerine karşı endişe taşıyorlar. Çalışmaya katılan çocukların, yüzde 46'sı mevcut durumla ilgili 'çok endişeli' olduklarını belirtiyor.

Çocuklar her ne kadar dünyadaki sorunlarla ilgili endişeli olsa da bunların çözümüyle ilgili iyimserler ve çözümün bir parçası olmak için de istekliler. Araştırmaya katılan çocukların yüzde 76'lık büyük çoğunluğu bu sorunları tespit etmek ve çözmek için hala zaman olduğunu düşünüyor. Çocukların yarısı ise 'hasarın dönülmez bir noktaya gelmeden kritik önlemlerin alınması gerektiğini' vurguluyor.

"Çocuklar daha iyi bir dünya için değişimi temsil ediyor"

KidZania İstanbul CEO'su Ebru Timur, "Herhangi bir kısıtlama olmadan küresel çapta bilgiye sahip olmak günümüz çocuklarını, önceki nesillerin aksine dünya sorunları ile daha yakından ilgili kılıyor. Bir yandan da dünyanın bugün gelinen noktada daha karmaşık bir hal alması çocukların dünyanın daha iyi bir yer olması için değişim temsilcileri olmak konusunda tetikliyor. Bu da Z Kuşağını dünyanın sorunlarıyla daha yakından ilgilenen, duyarlı, çözüm bulmak için çabalayan bir nesil olarak öne çıkarıyor" dedi. Timur, dünyanın bugünkü durumundan kaynaklı olarak bireyselleşmiş, dijital dünyayı deneyimleyen bir kuşak olsalar da Z Kuşağı çocuklarının geleceği şekillendiren kolektif bir iyilik hareketini hayata geçirebilecek gibi göründüğünü sözlerine ekledi.

23 Nisan'a özel etkinlikler

Çocuklar ülkesi, 23 Nisan'a özel olarak çocuklara özel içerikler üretmeye de devam ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özelinde hazırlanan aktivite serisi, çocuklar ülkesinin video paylaşım platformu ve sosyal medya hesabı üzerinden saat 14: 00'da canlı yayınlanacağı belirtildi. Çocukların gelişim düzeyine uygun olarak hazırlanan bilim, geri dönüşüm, sanat, evde eğlence ve şefler atölyelerindeki eğlenceli ve öğretici aktivitelerle 23 Nisan'ı evlere taşıyacak. - İSTANBUL