Son dakika haberleri: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, istiklal mücadelesini zafere taşıyan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. Yıl Dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın milletçe gururla kutlandığını ifade etti.

Devletin, çocukların daha güvenli koşullarda büyümesi, kaliteli eğitim alması, milli ve manevi değerlerle donanması, milletine ve tüm insanlığa faydalı bireyler olarak yetişmesi için her türlü imkanı seferber ettiğini vurgulayan Vali Akın, şöyle devam etti:

"Unutmamalıyız ki, çocuklarımıza yaptığımız her yatırım geleceğimize yaptığımız yatırımdır. Çalışan, üreten, ilerde icra edeceği mesleğin hakkını veren ve üstlendiği sorumluluğun farkında olan nesiller ülkemizi daha da ileriye taşıyacaktır. İnanıyorum ki onların çalışkanlığı, enerjisi ve geleceğe dair güzel umutları ile ülkemiz belirlediği hedeflere daha kısa sürede ulaşacaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun silah arkadaşlarını, bağımsızlık uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha şükran ve saygıyla anıyor, milletimizin ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum."

Belediye Başkanı Ekicioğlu da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yeni tip koronavirüs salgının artarak devam ettiği bir zamanda kutlandığını aktardı.

Gelecek güzel ve sağlıklı günlere olan umudu yitirmeden bu zor günlerin hep birlikte dayanışma ve kardeşlik ruhuyla atlatılacağına vurgu yapan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"23 Nisan, milletimizin tutsaklık zincirlerini kırarak tarih sahnesine çıktığı ve egemenliği kendi eline aldığı gündür. Esaret ve işgal zincirlerini kıran, insanlarımızı özgürlüğe kavuşturan, Anadolu'nun yoksul halkının kanıyla, canıyla elde ettiği egemenliğin simgesi olan Meclisimizin kuruluş günüdür. Demokrasinin gelişmesi, adaletin sağlanması, hukuk devletinin güçlenmesi, ülkemizde barışın ve kalkınmanın da teminatıdır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine 23 Nisan Bayramı armağan edilen çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras, özgür ve adil bir Türkiye'dir."