Son dakika haberleri: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru - Son Dakika

Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak makam koltuğunu 20 Temmuz Ortaokulu öğrencisi Suden Topçu'ya devretti.

Kaymakamlık koltuğuna oturan 8. sınıf öğrencisi Topçu, ilçedeki sorunların çözümü için kurum amirlerine talimat verdi.

Kaymakam Çelik, yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak kaymakamlık koltuğunu devrettiğini belirterek, "Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bayramların güzellik, başarı ve barış getirmesini diliyorum. Ülkemizin huzur ve güven içerisinde geleceğe yürümesini diliyorum. Bu ziyaret vesilesiyle bütün okul yöneticilerine ve öğrencilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Kaymakam Çelik, Topçu'ya teşekkür ederek hediyeler verdi.