Son dakika haberleri: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Galata Kulesi çocuk resimleriyle aydınlatıldı - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Galata Kulesi çocukların resimleriyle aydınlatıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Beyoğlu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı. Pandemi şartlarına uygun bir şekilde düzenlenen etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve kısıtlı sayıda davetli katıldı. Programda İstanbul'un ve Beyoğlu'nun simgelerinden olan Galata Kulesi, bugüne özel çocuk fotoğraflarıyla süslendi. Dünyanın dört bir tarafından çocukların gönderdiği video mesajların da yayınlandığı etkinlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de çocuklarla çekilmiş olduğu fotoğraflara yer verildi.

Beyoğlu'ndaki çocuklara bayrak dağıtarak bayramlarını tebrik ettiğini söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun silah arkadaşlarını ve cumhuriyeti bizlere emanet eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Beyoğlu'nda mahalle mahalle dolaştık. Çocuklarımızın bayramlarını tebrik ettik. Binlerce küçük bayrağımızı çocuklarımıza dağıttık. Dünyanın 40 ülkesinden, Türkiye'nin 81 ilinden, İstanbul'un 39 ilçesinden, Beyoğlu'nun 45 mahallesinden çocuklarımız fotoğraflarını bize gönderdiler. O fotoğrafları Galata Kulesi'nde yansıtıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarla olan fotoğraflarını tarihi Galata Kulesi'ne yansıttık. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklarla çekilmiş fotoğraflarını yansıttık. Şehit Eren Bülbül ve şehit Yasin Börü'nün de fotoğraflarını yansıttık" dedi. - İSTANBUL