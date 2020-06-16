Son dakika haberleri | 235 artçı olan Bingöl'de depremzedeler ateş başında zaman geçiriyor - Son Dakika

235 artçı olan Bingöl'de depremzedeler ateş başında zaman geçiriyor

BİNGÖL - Bingöl'de 5.7'lik depremin ardından hasar alan köylerde çadırlarda kalan depremzedeler, geceyi yaktıkları ateşin başında geçiriyor. 235 artçı olduğu için çadıra bile girmek istemeyen vatandaşlar, üst üste yaşanan deprem nedeniyle korktuklarını söyledi.

Önceki gün saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 1 korucu şehit olurken 35 kişi hastaneye başvurdu ve bunlardan 31'i taburcu edildi.Depremde en çok hasarı ise Yedisu ilçesine bağlı Elmalı Köyü aldı. Köyde evleri hasar gören ve yıkılan vatandaşlar, AFAD tarafından kurulan çadırlarda kalmaya başladı. Dün 5,6 ve bugün 4.3 şiddetinde olmak üzere 235 artçının yaşandığı bölgede vatandaşlar, geceleri çadırlarının önünde yaktıkları ateşin başında oturarak zaman geçiriyor. Köyde görev yapan sağlıkçılar ise köy meydanının önünde ateş yakarak hem ısınıyor hemde ihtiyaç olması halinde depremzedelere yardım ediyor.

Dışarıya ateş yakıp etrafında oturduklarını belirten Mehmet Dallar, " Çadırlarımızda yatıyoruz, içeri giremiyoruz. Depremler üst üste oluyor. Onun için korkuyoruz. Havalarda soğuk. İçeri giremiyoruz. Ateşin başında çocuk ve kadınlarla oturuyoruz. Yemeğimiz dışarıda yiyoruz ve çayımızı dışarıda içiyoruz. Havalar biraz serin gidiyor. Allah razı olsun devlet bize çadır ve yemek veriyor. Bize hizmet veriyor ve tek bırakmıyorlar" dedi.

Depremzedelerden Kemal Adıbelli ise, "Evler tehlikeli olduğu için içeri giremiyoruz. Akşamları çadırlarda kalıyoruz. Hep dışarıdayız. Her gün sallanıyor. Dün 5.6 ve bugün de 4.3 salladı. Sağlıkçı arkadaşlarda bizimle beraber ateşin başında oturmuşlar. Mecbur dışarıdayız ve akşamda çadırlarda yatıyoruz. Sağ olsun devlet tarafından çadırlar kuruldu" diye konuştu.