Son dakika haberleri: 24 ayrı suçtan aranan PKK'lı, Interpol ekibi tarafından yakalandı

Son dakika haberler: TERÖR örgütü PKK üyesi olmak ve karıştığı eylemler nedeniyle 24 ayrı suçtan aranma kaydı buluna M.S., Interpol Daire Başkanlığı ekiplerince Irak'ta yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.

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