Son dakika haberleri | 25 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ TREN KAZASI DAVASINDA 11'İNCİ DURUŞMA - Son Dakika
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Son dakika haberleri | 25 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ TREN KAZASI DAVASINDA 11'İNCİ DURUŞMA

05.10.2022 13:52

Gelen son dakika haberlerine göre TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili 13 sanıklı 11'inci duruşma başladı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili 13 sanıklı 11'inci duruşma başladı. Kazada oğlu Arda Sel ile eşi Hakan Sel'i kaybeden Mısra Öz, davanın kendileri için yeni başladığını söyledi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek için hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu tren, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrildi. Kazada 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kazanın meydana gelmesinde kusurlu bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde müdür olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde çalışan Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

9 GÖREVLİYE DAHA DAVA AÇILDI

Sanıkların tutuksuz yargılandığı dava sürürken, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı alınan yeni bilirkişi raporunun ardından soruşturmanın genişletilmesine karar verdi. Başsavcılık, kazanın meydana gelmesinde hava durumunun takip edilmemesi, hava durumunun takip edilememesi nedeniyle olumsuz hava koşullarında demir yolu hattının özel olarak muayene edilememesi, menfezin ve çevresindeki hat kesimin gerekli bakımlarının, temizliğinin, yabani otla mücadelesinin yapılmaması, kaza yeri menfezinin İstanbul istikametindeki büzün tıkalı olması nedeniyle, büze gelen yağmur suyunun aradaki kanal vasıtasıyla kaza menfezine yönelmesi sebeplerinin etkili olduğunu değerlendirdi.

Değerlendirmenin ardından başsavcılık; kazada sorumlulukları bulunduğunu anlaşılan, TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü'ndeki 9 görevli hakkında, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve neden olmak' ve 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Haklarında kamu davası açılan TCDD görevlileri, olay tarihinde TCDD 1'inci bölge müdürü N.A., bölge müdürlüğünde bakım servis alanlarından sorumlu müdür yardımcısı L.M., bakım servis müdürü M.K., üstyapıdan sorumlu bakım servis müdür yardımcısı L.K., altyapıdan sorumlu bakım servis müdür yardımcısı N.A., yol kontrolü olarak görev yapan B.O., inşaat mühendisi T.B.Ö., mühendis olarak görev yapan D.P. ve K.B. de bugün görülen 11'inci duruşmada yargılanmaya başlandı.

'DAVA YENİ BAŞLIYOR'

Sanık sayının 13'e çıktığı duruşma öncesinde kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ve bazı yaralılar, duruşmanın yapıldığı Halk Eğitim Merkezi önüne yürüdü. Kazada oğlu Arda Sel ile eşi Hakan Sel'i kaybeden Mısra Öz, davanın kendileri için yeni başladığını söyledi. Öz, "Bugün Çorlu'nun 11'inci duruşması için buradayız. Çorlu tren katliamı davası aslında biz, aileler için yeni başlıyor. Davaya 9 tane yeni sanık eklendi. Fakat bu 9 yeni sanıkla ilgili olarak şu anda ne yazık ki 2 üst düzey yöneticinin, müdürün mazeret bildirmesiyle birlikte burada aktif olarak bulunamayacaklar. Aynı zamanda en üst sınırdan bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten yargılanan M.K. de SEGBİS ile katılacak. Biz, bunu son dakika öğrendik" dedi. Daha sonra aileler, güvenlik kontrolünden geçerek salona alındı.

Duruşmaya tutuksuz yargılanan 13 sanıktan 10'u ile tarafların avukatları katıldı. 2 sanığın mazeret bildirirken, M.K.'nin SEGBİS ile katılacağı duruşma, iddianamenin okunmasıyla başladı. (DHA)

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Kaynak: DHA

İstanbul, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | 25 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ TREN KAZASI DAVASINDA 11'İNCİ DURUŞMA - Son Dakika

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