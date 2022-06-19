Son dakika haberleri | 25 metrelik kuyuya düşen yavru keçiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | 25 metrelik kuyuya düşen yavru keçiyi itfaiye kurtardı

19.06.2022 23:46
Son dakika haberleri | 25 metrelik kuyuya düşen yavru keçiyi itfaiye kurtardı

Edinilen son dakika haberine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde 25 metrelik kuyuya düşen keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 25 metrelik kuyuya düşen keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 622 Sokaktaki boş arazi içerisinde bulunan 25 metre derinliğindeki kuyuya, keçi düştü. Keçinin düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, halat yardımıyla kuyuya indi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kuyuya düşen keçi, kurtarılarak sahibine teslim edildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | 25 metrelik kuyuya düşen yavru keçiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

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