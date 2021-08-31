Son dakika haberleri... 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli general Çevik Bir hastanede tedavi altına alındı - Son Dakika

28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve cezaevinde bulunan emekli general Çevik Bir İzmir'de hastanede tedavi altına alındı.

Bir ve diğer emekli general Çetin Doğan, avukatlarının başvurusu üzerine Buca ilçesinde bulunan İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan sağlık kontrolü için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Kontrollerde nörolojik rahatsızlıkları olduğu belirlenen Bir, hastanede tedavi altına alındı.

Çetin Doğan ise sağlık kontrollerinin ardından cezaevine götürüldü.