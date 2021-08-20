Son dakika haberleri... 28 Şubat davasında tutuklanan generaller için 3 seçenek - Son Dakika

ANKARA 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararları sonra cezaevine giren, dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında olduğu 14 generalin, ilerlemiş yaşları ve sağlık sorunları nedeniyle, cezalarının cezaevi dışında infazı için üç seçenek bulunduğunu belirten Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, emekli generallerin 80 yaşın üzerinde olmalarının infazın ertelenmesi, infazın hastanede geçirilmesi ya da af için yeterli olmadığını söyledi.

Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, DHA'ya yaptığı açıklamada, emekli generallerin 80 yaşın üzerinde olmalarının, infazın ertelenmesi, infazın hastanede geçirilmesi ya da af için yeterli olmadığını belirtti. Yıldız, 28 Şubat hükümlüsü 14 emekli generalden, cezaevi koşullarında tedavi edilemeyecek derecede hasta olanların daha önce 12 Eylül davasının hükümlüleri Tahsin Şahinkaya ve Kenan Evren'e resen uygulandığı gibi, tutuklu ve hükümlülerin kalabileceği hastanelere sevk edilmesinin sağlanabileceğini bildirdi. Prof. Dr. Yıldız bunun için cezaevi infaz savcısının kararıyla önce cezaevi revirine, ardından gerekli görüldüğünde bir hastaneye sevkiyle mümkün olabileceğini belirterek, hastanede geçirilen sürenin cezadan düşeceğinin de kanunda düzenlendiğini bildirdi.