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3 aylık evliliğini bitirmek isteyince kocasının silahlı saldırısına uğradı - Son Dakika

3 aylık evliliğini bitirmek isteyince kocasının silahlı saldırısına uğradı

31.07.2021 18:54

3 aylık evliliğini bitirmek isteyince kocasının silahlı saldırısına uğradı İş yerinden çıkmak için servise binince arkadaşları ve kendisi korkuyu yaşadılar Boşanmak üzere olan kocasının silahlı saldırısına uğrayan Sevil Kırmacı: "Ben sesimi duyuramazsam canımdan olacağım" Sakarya'nın...

3 aylık evliliğini bitirmek isteyince kocasının silahlı saldırısına uğradı

İş yerinden çıkmak için servise binince arkadaşları ve kendisi korkuyu yaşadılar

Boşanmak üzere olan kocasının silahlı saldırısına uğrayan Sevil Kırmacı:

"Ben sesimi duyuramazsam canımdan olacağım"

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan ve boşanmak üzere olduğu eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan 43 yaşındaki Sevil Kırmacı, "Bu olay sonuçlanana kadar bunun peşini bırakmayacağım çünkü benim bir şekilde sesimi duyurmam gerekiyor sesimi duyurmazsan kendi canımdan olacağım" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Adapazarı İlçesinde yaşayan ve 12 yıldır tanıdığı İ.K. ile 3 ay önce evlenen 43 yaşındaki Sevil Kırmacı, evliliğinin ilk günlerinden itibaren yaşanan tartışmalar sebebiyle boşanmak istediğini söyledi. Duruma sinirlenen İ.K., hem Sevil Kırmacı'yı hem de ailesini öldürmekle tehdit edince Kırmacı, olayla ilgili polis merkezine giderek şikayetçi oldu. 2 aylık hamile olduğunu ve yaşanan bu olaylar sebebiyle çocuğunu kaybettiğini belirten Sevil Kırmacı, 26 Temmuz Pazartesi günü çalıştığı işyerinden servis aracıyla giderken silahlı saldırıya uğradı. Şirket aracı içindeyken ayrılmak istediği eşi İ.K.'nin saldırısına uğrayan kadın ve iş arkadaşları ve çalıştığı firmanın yakınlarında bulunan jandarma karakoluna gittiğini belirtti. Sevil Kırmacı, yaklaşık 1 ay öncede kardeşinin İ.K.'nin yeğeni tarafından silahlı saldırıya uğradığını iddia etti. Bu saldırıda ise fail olarak gözaltına alınan İ.K.'nın serbest kaldığını belirten Sevil Kırmacı, sesini yetkililere duyurmak istediğini duyuramadığı taktirde de canından olacağını dile getirdi.

Kendisi bana silahlı saldırıda bulunduktan sonrada serbest bırakıldı

Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından iş çıkışı silahlı saldırıya uğrayan Sevil Kırmacı, "26 Temmuz Pazartesi günü iş yerimden çıktığımda boşanma aşamasında olduğum eşim tarafından silahlı saldırıya uğradım. Bunun dışında yaklaşık 12 tane daha şikayetim var. Bu şikayetlerime adli yoldan hiçbir şekilde cevap alamadım. Kendisi bana silahlı saldırıda bulunduktan sonrada serbest bırakıldı adli kontrol şartıyla ve ben bütün kanuni yollara baş vurdum ama hiçbir sonuç alamadım. Ben böyle bir şey olacağını tahmin etmiştim ve iş yerimden de kontrollü bir şekilde çıktım ve ser vis aracına bindim. Tam gidecekken servis aracının yanına bir araç yanaştı ben kafamı eğerek baktığımda silahı gördüm ve yanımdaki arkadaşıma eski eşimin geldiğini hemen arabayı çalıştırarak buradan gitmemiz gerektiğini söyledim. Oda arabayı çalıştırır çalıştırmaz araba hareket edince ateş etti ve kurşunlar yolcu camından girdi ön camdan çıktı. Biz gitmeye devam ettik bu seferde arkamızdan ateş etti sonrasında bağlı olduğumuz yerdeki jandarma komutanlığına gittik ve burada polis ekiplerine durumu söyledik. Sonrasında karakola giderek ifade verdim. Kendisi de o arada kaçmıştı ve bulunamadı ertegün kendisi avukatıyla gidip teslim olmuş ve yaklaşık 7 saat sonrada adli kontrol şartıyla da serbest kalmış. Daha önceki zamanlarda benim kardeşime de meskun mahalde kendisinin yeğeni tarafından ve kendisi azmettirici olarak yeğenini kullandı" dedi.

Benim bir şekilde sesimi duyurmam gerekiyor sesimi duyurmazsan kendi canımdan olacağım

Mağduriyetini aktaran ve yetkililerden yardım isteyen Kırmacı, "Ben buradan yetkililere sesleniyorum. İlla birinin canı yanması veya benim ölmem mi? Gerekiyordu da bunun ceza alıp içeriye girmesi gerekiyordu ki çok şikayetim var, ihlalim var, koruma kararım var bunlara rağmen yapılan hiçbir şey yok. Ben buradan Adalet Bakanlığına Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ve ayrıyeten kadına şiddet platformundakilere sesleniyorum. Bu şekilde sesimi duyurmam gerektiğini düşünüyorum. Benim başıma geldi ve ben başıma böyle bir şeyin geleceğini düşünmüyordum. Benim başıma geldi ve başkaları bu şekilde sessiz kalırsa bu olayın daha büyüdüğünü, daha farklı boyutlara geldiği içinde kimsenin sessiz kalmasını ve korkmasını istemiyorum. Kendisine yardım ve yataklık eden benimle alakalı herkese suç duyurusunda bulanacağım. Bu olay sonuçlanana kadar bunun peşini bırakmayacağım çünkü benim bir şekilde sesimi duyurmam gerekiyor sesimi duyurmazsan kendi canımdan olacağım. Buradan da benim gibi olan mağdur kadınlara seslenerek sizde sesinizi duyurun kendi canınızdan olmayın" diye konuştu.

3 aylık evliliğini bitirmek isteyince kocasının silahlı saldırısına uğradı
3 aylık evliliğini bitirmek isteyince kocasının silahlı saldırısına uğradı
3 aylık evliliğini bitirmek isteyince kocasının silahlı saldırısına uğradı
3 aylık evliliğini bitirmek isteyince kocasının silahlı saldırısına uğradı
3 aylık evliliğini bitirmek isteyince kocasının silahlı saldırısına uğradı
3 aylık evliliğini bitirmek isteyince kocasının silahlı saldırısına uğradı
3 aylık evliliğini bitirmek isteyince kocasının silahlı saldırısına uğradı
3 aylık evliliğini bitirmek isteyince kocasının silahlı saldırısına uğradı
3 aylık evliliğini bitirmek isteyince kocasının silahlı saldırısına uğradı
3 aylık evliliğini bitirmek isteyince kocasının silahlı saldırısına uğradı
3 aylık evliliğini bitirmek isteyince kocasının silahlı saldırısına uğradı
3 aylık evliliğini bitirmek isteyince kocasının silahlı saldırısına uğradı

Pazartesi, Jandarma, Sakarya, Polis, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 3 aylık evliliğini bitirmek isteyince kocasının silahlı saldırısına uğradı - Son Dakika


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