Son dakika haberleri... 3 çocuk annesi İsmihan Topak aile ekonomisine katkı için 5 yıldır taksicilik yapıyor - Son Dakika

Isparta'da yaşayan 3 çocuk annesi İsmihan Topak (40), aile ekonomisine katkı sağlamak için 5 yıldır eşiyle birlikte taksicilik yapıyor. Şoförlüğe köyde traktör kullanarak başlayan Topak'a hem taksici esnafı hem de mahalle sakinleri destek veriyor. Eşi Bekir Topak da iş konusunda kendisine destek veren eşine ev işlerinde yardım ediyor.

İstiklal Mahallesi'nde ikamet eden İsmihan Topak, ailesine ekonomik anlamda destek olabilmek için 5 yıl önce taksici olmaya karar verdi. Daha önce yaşadığı köyde traktör kullanan Topak, taksicilik konusunda hiç zorluk yaşamadı. Genellikle erkeklerin tercih ettiği taksicilik mesleği için mahalle sakinlerinden de olumlu geri dönüşler alan Topak'a kendisi gibi taksici olan eşi Bekir Topak da büyük destek veriyor. Topak, iş konusunda eşine yardımcı olurken, eşi de kendisine ev işlerinde yardım ediyor.

"Mahalle sakinlerinden teşvik aldım"

İsmihan Topak, eşi de taksici olduğu için meslekte sıkıntı yaşamadığını belirterek, kendisinin kullandığı araçta daha önce şoför çalıştığını ancak kendisiyle anlaşamadıklarından dolayı bu işe girmek istediğini söyledi. Yaşadığı köyde traktör kullandığı için araç kullanma hevesi olduğuna değinen Topak, "Mahallemden de 'bu işi sen yaparsın' şeklinde teşvik aldım. Eşim de taksici olduğu için yürütmeye çalışıyoruz" dedi.

"Bazen eşimin müşterileri benim telefon numaramı istiyor"

Bazen eşinin müşterilerinin de kendisinin telefon numarasını istediğini ifade eden Topak, "Eşim 'benim müşterilerimi de çalıyorsun' diye espri yapıyor. Vatandaşlar da şaşırıyorlar. Isparta gibi küçük bir yerde bayan bir taksici görünce 'Baya gelişmiş, bunu da gördük' şeklinde güzel tepkiler alıyorum" diye konuştu.

"Taksici esnafı beni plakadan tanıyor ve yol veriyor"

Taksicilik işinde çok zorluk yaşamadığını ancak pandemiden önce şehir trafiğinin kendisi için yorucu olduğunu kaydeden Topak, araç kullanmayı sevdiğini ve ufak tefek sorunda eşini aradığını, kendisinin de yardımcı olduğunu söyledi. Kentteki taksici esnafının kendisini plakadan tanıdığına değinen Topak, "Ben ara yolda olsam geneli yol veriyor. Ben onlara saygı duydum, onlar bize saygı duydu" dedi.

"Çocuklar olunca zorlandım ancak borcumuz çoktu"

3 çocuk annesi olan İsmihan Topak, evlerinin taksi durağına yakın olduğunu, zaman zaman çocukları için gün içerisinde eve gidip geldiğini söyledi. Topak, "Çocuklarımız da büyüdü. En küçüğü 8 yaşında. Bu konuda biraz zorlandık ama ev aldığımız için borcumuz çoktu. Eşime destek olmak zorundaydım. Kimseye muhtaç olmamak adına araba da kendimizin olunca bu işe girdim" ifadelerini kullandı.

"Bıraktırmayı düşündüm ancak eşimin müşterileri baskı yaptı"

Eşiyle birlikte taksicilik yapan Bekir Topak, şoför ihtiyaçlarının olması üzerine böyle bir karar verdiklerini belirtti. Topak, "Eşim köyde traktör kullanıyordu. Birbirimize destek olalım istedik. Sağ olsun yaptı bu işi. Mahallede müşterilerimiz de olumlu karşıladı. Bazı zamanlar bıraktırmayı düşündüm. Ancak eşimin müşterileri bıraktırma diye bize baskı yapmaya başladı. Ayrı taksilerimiz var. İyi kötü götürüyoruz" dedi.

"Eşim bana işte, ben de kendisine evde yardımcı oluyorum"

Eşiyle birlikte birbirlerine her konuda destek olduklarını ifade eden Bekir Topak, "Eşim bana iş konusunda destek oluyor, ben de kendisine evde ne yapılacaksa yardımcı oluyorum. Mutlu ve huzurluyuz" dedi. - ISPARTA