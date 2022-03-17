Son Dakika | 3 genci ölüme götüren kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Son Dakika | 3 genci ölüme götüren kaza güvenlik kamerasında

17.03.2022 13:34

Son dakika haberler: Antalya'da hız yaptığı iddia edilen otomobilin refüjdeki yön levhasına çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 gencin cenazeleri morgdan alındı.

Antalya'da hız yaptığı iddia edilen otomobilin refüjdeki yön levhasına çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 gencin cenazeleri morgdan alındı. Gece eğlendikleri mekandan eve dönerken kaza yaptıkları öğrenilen gençlerin anne ve babaları, cenazeleri alırken uzun süre gözyaşı döktü. Feci kazaya ait kamera görüntüleri de oraya çıktı.

Kaza, dün gece saat 02.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı Demokrasi Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aspendos Bulvarı'ndan Demokrasi Kavşağı alt geçit istikametine giden 07 ASD 701 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücünün hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişi yola savruldu. Otomobil hurdaya dönerken, aracın motoru 300 metre ileriye fırladı. Otomobilde bulunan Ali Neymat Tefik (22), Engin Borazan (22) ve Halil Subaşı (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından gençlerin cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Aileleri gözyaşı döktü

Gençlerin ölüm haberini alan aileleri ile arkadaşları sabah erken saatte Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Gençlerin anne ve babaları uzun süre morg önünde gözyaşı döktü. Gençlerin dün gece bir eğlence mekanında eğlendikleri, ardından eve dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi. Otopsi işlemleri tamamlanan gençlerin cenazesi Serik ilçesine gönderildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anıysa bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, gençlerin bulunduğu otomobilin süratli bir şekilde geldiği ve alt geçide gireceği sırada yön levhasına çarptığı görüldü. Öte yandan kazadan birkaç saat önce gençlerin eğlenme anlarını kaydettiği ortaya çıktı. Gençlerden Ali Neymat Tefik'in sosyal medya hesabından eğlenme anlarını paylaştığı görüldü. - ANTALYA

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Muratpaşa, Otomobil, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | 3 genci ölüme götüren kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika


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