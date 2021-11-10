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Son dakika haber! 3. katın balkonundan atlayan genç hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber! 3. katın balkonundan atlayan genç hastanede hayatını kaybetti

10.11.2021 00:33

Son dakika haberleri: 3. katın balkonundan atlayan genç hastanede hayatını kaybetti Aksaray'da bunalıma giren ve 3. katın balkonundan atlayarak intihar eden 17 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

3. katın balkonundan atlayan genç hastanede hayatını kaybetti

AKSARAY - Aksaray'da bunalıma giren ve 3. katın balkonundan atlayarak intihar eden 17 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kılıçarslan Mahallesi 1333. Sokak Düzgün Apartmanının 3. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle bunalıma giren 17 yaşındaki Efekan Karaöz ailesi evdeyken 3. kattaki evlerinin balkonuna çıkarak aşağıya atladı. Beton zemine düşen genç ağır yaralandı. Gencin balkondan atladığını fark eden ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı genç ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Ağır yaralı olan genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin inceleme ve araştırma yürüttüğü olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber! 3. katın balkonundan atlayan genç hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haber! 3. katın balkonundan atlayan genç hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haber! 3. katın balkonundan atlayan genç hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haber! 3. katın balkonundan atlayan genç hastanede hayatını kaybetti

İntihar, Aksaray, Polis, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! 3. katın balkonundan atlayan genç hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! 3. katın balkonundan atlayan genç hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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