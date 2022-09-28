3 KATLI EVİNDEKİ YANGINDA DUMANDAN ETKİLENİP ÖLDÜ - Son Dakika
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3 KATLI EVİNDEKİ YANGINDA DUMANDAN ETKİLENİP ÖLDÜ

28.09.2022 15:31

ZONGULDAK'ta Alzheimer hastası Hanife Aybaş (87), yalnız yaşadığı 3 katlı evinde çıkan yangında dumandan etkilenmesi sonucu hayatını kaybetti.

ZONGULDAK'ta Alzheimer hastası Hanife Aybaş (87), yalnız yaşadığı 3 katlı evinde çıkan yangında dumandan etkilenmesi sonucu hayatını kaybetti.

Yeşilmahalle'de bulunan Gökbaşı Sokak'taki 3 katlı evde, gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alzheimer hastası Hanife Aybaş'ın bakıcısı F.U., iddiaya göre, eve geldiğinde yangını görüp, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada yangın, kendiliğinden sönerken, Aybaş ise hareketsiz yatarken bulundu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, Aybaş'ın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Yangın söndüğü için de itfaiye ekibi de müdahalede bulunmadı. Bakıcı F.U., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Aybaş'ın cansız bedeni ise Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 KATLI EVİNDEKİ YANGINDA DUMANDAN ETKİLENİP ÖLDÜ - Son Dakika

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