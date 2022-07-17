Son dakika haberleri... 3. kattan düşen inşaat ustası hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri... 3. kattan düşen inşaat ustası hayatını kaybetti

17.07.2022 19:49
Son dakika haberleri... 3. kattan düşen inşaat ustası hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Uşak'ta Banaz ilçesinde bir inşaatta çalışan inşaat ustası, ayağının kayması sonucunda 3.kattan aşşağıya düşerek hayatını kaybetti.

Uşak'ta Banaz ilçesinde bir inşaatta çalışan inşaat ustası, ayağının kayması sonucunda 3.kattan aşşağıya düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Banaz ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre inşaat ustası olan Hüseyin Erdoğan (61), ayağının kayması sonucunda çalıştığı inşaatın 3.katından aşşağıya düştü. İhbarlar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Erdoğan'ın cenazesi Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma ekiplerce başlatıldı. - UŞAK

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Kaynak: İHA

Banaz, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... 3. kattan düşen inşaat ustası hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... 3. kattan düşen inşaat ustası hayatını kaybetti - Son Dakika
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