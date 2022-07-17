Olay, Banaz ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre inşaat ustası olan Hüseyin Erdoğan (61), ayağının kayması sonucunda çalıştığı inşaatın 3.katından aşşağıya düştü. İhbarlar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Erdoğan'ın cenazesi Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma ekiplerce başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

Banaz, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri... 3. kattan düşen inşaat ustası hayatını kaybetti - Son Dakika

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