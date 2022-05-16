Son dakika haberleri... 3 kişiyi yaralayan düğün magandası tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... 3 kişiyi yaralayan düğün magandası tutuklandı

16.05.2022 20:53
Son dakika haberleri... 3 kişiyi yaralayan düğün magandası tutuklandı

Son dakika haberleri: Denizli'nin Buldan ilçesinde düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açması sonucu 3 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açması sonucu 3 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

Olay, Buldan ilçesi Oğuz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Osmaniye mevkindeki düğünde eline tüfeğini alan Ç.Ş., havaya doğru ateş etti. Bu esnada saçmaların isabet ettiği Ş.Y., T.Y. ve Y.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri yaralıları Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırdı. İşlemleri için karakola götürülen Ç.Ş. ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tedavi altına alınan 3 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - DENİZLİ

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Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... 3 kişiyi yaralayan düğün magandası tutuklandı - Son Dakika


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