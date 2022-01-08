Üye Girişi
Son dakika haberleri: 3 TIR'IN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA, SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI - Son Dakika

Son dakika haberleri: 3 TIR'IN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA, SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

08.01.2022 11:12

Gelen son dakika haberlerine göre SAMSUN'un Bafra ilçesinde 3 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında sürücülerden Ramazan Yıldız (37) araçta sıkıştı.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde 3 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında sürücülerden Ramazan Yıldız (37) araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri ile vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü tedavi altına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Samsun- Sinop karayolu Bafra ilçesi Kazandere mevkiinde meydana geldi. Salih Sağıroğlu idaresindeki 55 VD 980 plakalı TIR'dan düşen hurda parçaları Şaban Özer idaresindeki 33 ADP 330 plakalı TIR'ın ön camına isabet etti. Sürücü Özer ani fren yapması sonucu aynı istikamette seyir halinde olan Ramazan Yıldız idaresindeki 33 AES 780 plakalı TIR'la çarpıştı. Bu sırada arkadan gelen Ertuğrul Karakaya idaresindeki 33 ND 601 plakalı TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazaya karıştı. Kazada, TIR sürücüsü Ramazan Yıldız araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ile vatandaşlar araç içerisinde sıkışan sürücü Yıldız'ı güçlükle çıkardı. Yaralı sürücü burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri: 3 TIR'IN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA, SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI
Son dakika haberleri: 3 TIR'IN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA, SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI
Son dakika haberleri: 3 TIR'IN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA, SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

YORUMLAR
500

Ramazan Yıldız, Tragger, Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: 3 TIR'IN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA, SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI - Son Dakika


Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır" Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır"         
11:06
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı         
10:10
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54
Elinde sigarayla uykuya daldı, çıkan yangında yaşamını yitirdi Elinde sigarayla uykuya daldı, çıkan yangında yaşamını yitirdi         
07:52
FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak         
17:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler         
16:37
Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor         
15:56
Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi         
15:54
Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi         
15:33
Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı         
15:28
Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri         
15:03
Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20
Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi         
12:27
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13

Son Dakika Haberleri
11:05 Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır"
11:04 Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı
10:50 Bakan Bilgin'e soruldu: 2.500 TL emekliye yeter mi? Cevabı "Elbette yetersiz" oldu
10:45 Alişan'ın eşi Buse Varol'dan "Kocadan zengin olmak nasıl bir şey" sorusuna cevap: En büyük zenginliğim evlatlarım
10:31 ABD'nin "Ruslar evine girdiği zaman bir daha çıkmaz" açıklamasına Rusya'dan ağır cevap: Amerikalılar evine girerse tecavüze uğramamak zor
10:30 Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti
10:29 Fenerbahçe'nin eski yıldızı, yeni takımını buldu! Sözleşmeyi imzaladı
10:26 Aynı ilçe, aynı yöntem! Oğlun cinayet işledi dediler, bütün altınlarını aldılar!
10:20 Sosyete bu aileyi konuşuyor! Karısının 4 yaşındaki oğluna alkol içirdiği söyleyen baba isyan etti
10:10 Sokak ortasında oğlunun cesedini gören annenin feryadı: Seni kurtaramadım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 11:19:17. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: 3 TIR'IN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA, SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement