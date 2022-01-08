Son dakika haberleri: 3 TIR'IN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA, SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI - Son Dakika

SAMSUN'un Bafra ilçesinde 3 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında sürücülerden Ramazan Yıldız (37) araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri ile vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü tedavi altına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Samsun- Sinop karayolu Bafra ilçesi Kazandere mevkiinde meydana geldi. Salih Sağıroğlu idaresindeki 55 VD 980 plakalı TIR'dan düşen hurda parçaları Şaban Özer idaresindeki 33 ADP 330 plakalı TIR'ın ön camına isabet etti. Sürücü Özer ani fren yapması sonucu aynı istikamette seyir halinde olan Ramazan Yıldız idaresindeki 33 AES 780 plakalı TIR'la çarpıştı. Bu sırada arkadan gelen Ertuğrul Karakaya idaresindeki 33 ND 601 plakalı TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazaya karıştı. Kazada, TIR sürücüsü Ramazan Yıldız araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ile vatandaşlar araç içerisinde sıkışan sürücü Yıldız'ı güçlükle çıkardı. Yaralı sürücü burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.