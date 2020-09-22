Son dakika haberleri... "3. Uluslararası Fiziksel Kimya ve Fonksiyonel Malzemeler Konferansı" Malatya'da başladı - Son Dakika

Malatya'da, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen "3. Uluslararası Fiziksel Kimya ve Fonksiyonel Malzemeler Konferansı", 20 ülke ve 90 üniversiteden yaklaşık 150 kişinin katılımıyla başladı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesinin (MTÜ) ev sahipliğini yaptığı konferans, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle MTÜ Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, video konferans yöntemiyle yaptığı konuşmada, Avrupa Komisyonu'nda 2021 yılından itibaren yeni bir süreç başlayacağını, anahtar kelimenin de "işbirliği değil, birlikte iş yapmak" olduğunu söyledi.

Mandal, bunun Türkiye için pandemi döneminde en önemli ortam olduğunu anlattı.

Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ise Kovid-19 süreci nedeniyle konferansı online olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şimdi tüm dünya bilim adamlarının dayanışma göstermesinin, sorumlu hareket etmesinin zamanı olduğunu dile getiren Karabulut, "Bu konuda her türlü uluslararası işbirliğine hazırız. Dünyanın neresinde olursanız olun, bilim için, insanlığın geleceği için gelin birlikte çalışalım." dedi.

Konferans 24 Eylül'de sona erecek.