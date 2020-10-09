Kumar operasyonuna giden polis, bina boşluğuna sıkışmış cansız beden buldu - Son Dakika

Kumar operasyonuna giden polis, bina boşluğuna sıkışmış cansız beden buldu

09.10.2020 00:23

Malatya'da, polis ekipleri kumar oynatıldığı ihbarı üzerine baskın yaptığı binanın boşluğunda vücuduna demir saplanan bir erkeğe ait cansız beden buldu.

Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi Kavukçuoğlu Sokak'ta bir binanın son katında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine polis hareket geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, arama yaparken, binanın boşluğuna sıkışmış hareketsiz vaziyette bir kişinin olduğunu fark etti. Olay yerine takviye polis ekipleri çağrılarak, sokağın her iki girişi yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

CANSIZ BEDEN SIKIŞTIĞI YERDEN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Çağrılan itfaiyenin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan kişinin, sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimliği bulunan cesedin Ensar Taner (32) olduğu ortaya çıktı. Taner'in cesedi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kumar oynatılan işyeri mühürlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kumar operasyonuna giden polis, bina boşluğuna sıkışmış cansız beden buldu
Kumar operasyonuna giden polis, bina boşluğuna sıkışmış cansız beden buldu
Kumar operasyonuna giden polis, bina boşluğuna sıkışmış cansız beden buldu
Kumar operasyonuna giden polis, bina boşluğuna sıkışmış cansız beden buldu
Kumar operasyonuna giden polis, bina boşluğuna sıkışmış cansız beden buldu
Kumar operasyonuna giden polis, bina boşluğuna sıkışmış cansız beden buldu
Kumar operasyonuna giden polis, bina boşluğuna sıkışmış cansız beden buldu

Battalgazi, Malatya, Saray, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kumar operasyonuna giden polis, bina boşluğuna sıkışmış cansız beden buldu - Son Dakika

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