Son dakika haberleri | 3 YAŞINDAKİ KIZIN VASİLİK DAVASI... ANNESİNİ ÖLDÜREN ÖZ BABA FİRARDA, NÜFUSUNDAKİ BABA KAYIP - Son Dakika

Son dakika haberleri | 3 YAŞINDAKİ KIZIN VASİLİK DAVASI... ANNESİNİ ÖLDÜREN ÖZ BABA FİRARDA, NÜFUSUNDAKİ BABA KAYIP

Son dakika gündem haberi: AVCILAR'da Seda Kurt (40) geçen yıl dini nikahlı eşi Ercan A, (41) tarafından öldürülmüştü.

AVCILAR'da Seda Kurt (40) geçen yıl dini nikahlı eşi Ercan A, (41) tarafından öldürülmüştü. Seda Kurt'un (40), Ercan A'dan olan 3 yaşındaki kızı için açılan davada mahkeme, çocuğun 18 yıldan bu yana bulunamayan Seda Kurt'un ilk eşi Özcan Kurt üzerinde gözüktüğünü, vesayetin de onda olduğuna karar verdi. Torununa 1 yıldan bu yana bakan anneanne Bedia Akar,, 'Torunum H.S.,18 yıldır kayıp babasının nüfusuna kayıtlı. Kızımı öldüren Ercan A. ise ise firarda, bir türlü bulunamadı. Torunumun eğitim ve sağlık hizmetinden yararlanabilmesi için vesayetin bana verilmesini istiyorum" dedi.

Ambarlı Mahallesi'nde bir binanın giriş katında 3 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen olayda Ercan A., dini nikahlı eşi 2 çocuk annesi Seda Kurt'u defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçtı. Daha önce güvenlik görevlisi olarak çalıştığı sığınma evinde bir kadının eşi tarafından bıçaklanmasını önlemek isterken bacağından yaralanan Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, ikinci damadından olan 3 yaşındaki kız torunu H.S.K ile resmi nikahlı damadından olan 20 yaşındaki Özgür'e bakmaya başladı. Bedia Akar, torununa vasi tayin edilebilmesi için Küçükçekmece 4'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'ne davası açtı. Akar, kızını öldüren, torununun biyolojik babası Ercan A'nın halen firarda olduğunu hatırlatırken torununun babası olarak, nüfus kayıtlarında görünen Özcan Kurt'un 18 yıldan bu yana ortada görünmediğini belirtti. Mahkeme, nüfustan kayıtları istedikten sonra verdiği kararında 18 yaşından küçük kızın babasının sağ göründüğü için velayetin bu kişide bulunduğuna karar verdi. Mahkemenin gerekçeli kararı eline ulaşan Bedia Akar, kızını öldüren ikinci damadının önümüzdeki Kasım ayında gıyabında cinayet suçundan yargılanmaya başlanacağını, belirterek, şunları söyledi:

"Kızımın ilk eşi Özcan'dan olan çocuğu var; 20 yaşında. Ancak, damadım 18 yıldır kayıp. Yasaya göre başvurudan itibaren 5 yıl geçince 'Gaip' kararı verilebiliyor. İlk damadım için kızım 2010 yılında gaiplik davası açtı. Çok masraflı ve uzun süren bir dava. Masraflarını karşılayamadık. Dava düştü. Kızım, resmi nikahlı eşinden boşanamadığı için ikinci resmi evlilik yapamadı. İkinci evliliği yasaya göre 'gayri resmi beraberlik' şeklindeydi. Halen firarda olan eşinden bir çocukları oldu. Çocuklarını bu eşinin adına nüfusa kaydettirmek için ilk eşi için gaip kararı gerekiyordu. 3 yıl önce açılan ikinci gaiplik davası sonuçlanmadan kızım öldürüldü ve bu dava da düşmüş oldu. Kızım öldürülünce Sosyal Hizmetler'den biri psikolog iki görevli geldi. Çocuğu almak istediğimi söyledim. Form doldurdum. Vasilik davası açmamı istediler. Prosedür uyarınca torunumu 8 seans psikolog görüşmesine götürdüm. İstedikleri üzere Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, salgın döneminde çocuğu psikiyatriste götürdüm. Dosya hazırlandı. Mahkeme kararında çocuğun vasiliğinin verilebilmesi için anne ve babasının ölmüş olması gerekiyor. Nüfus kayıtlarında öz olmayan baba sağ göründüğü için, çocuğun vesayeti bana verilmedi. 20 yaşındaki torunum, kardeşi için vesayet davası açsa bile en az 3 yıl sürer ve büyük masraf gerektiriyor. Borçları var, evin geçimine katkı sağlıyor, dışarıdan eğitimini sürdürüyor."

RESMİ İŞLEMLERİ YAPILAMIYOR, SAĞLIKTAN YARARLANAMIYOR

Bedia Akar, kayıtlara göre 'Baba' görünen Özcan Kurt'un ortada bulunmadığını bu nedenle baktığı torununun sağlık hizmetinden yararlanamadığını, kreşe kayıt edilemediğini, resmi işlemlerini yaptıramadığını vurgularken şunları ekledi:

"Görüştüğüm avukat, torunumun biyolojik babası Ercan A'nın yakalanması ve test sonucunun belirlenmesi halinde vasiliğin ona verilebileceğini, tutuklanması ile bunun elinden alınabileceğini, bu aşamadan sonra yeni dava açabileceğimizi söylüyor. Kayıtlara göre 'Baba' olarak görünen Özcan Kurt ile ilgili resmi kurumlarda, bankalarda tek işlem yapılmamış. Babası öldü, ailesi de haber alamamış. Edirne Emniyet Müdürlüğü tarafından yıllar önce bulunan bir cesedin ona ait olduğu düşünülerek torunumdan ve damadımın kardeşine DNA testi yapıldı. Ancak bunlar da tutmadı. Ne yapacağımı bilemiyorum."

Son dakika haberleri | 3 YAŞINDAKİ KIZIN VASİLİK DAVASI... ANNESİNİ ÖLDÜREN ÖZ BABA FİRARDA, NÜFUSUNDAKİ BABA KAYIP

kızım dizisi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 14:31

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | 3 YAŞINDAKİ KIZIN VASİLİK DAVASI... ANNESİNİ ÖLDÜREN ÖZ BABA FİRARDA, NÜFUSUNDAKİ BABA KAYIP - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Selahattin Demirtaş'tan muhalefete ittifak çağrısı! Önerilerini 9 maddeyle sıraladı Son Dakika: Türkiye'de 20 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi EGM, "Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü Şeftalinin üzerindeki "Allah" yazısını gören çiftçi satmaya kıyamadı Kiralık sözleşmesi biten Mohamed Elneny, Beşiktaş'tan ayrıldığını sosyal medyadan duyurdu Vücudundaki cam kesileri ile ölü bulunan kadınla ilgili detaylar ortaya çıktı Bodrum yine bildiğiniz gibi! Yollar dereye, duvarlar şelaleye döndü Meteoroloji'den 8 kente "çok kuvvetli" yağış uyarısı TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak 26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz? Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı 2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı         
14:59
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti         
14:48
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı         
14:28
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı 3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı         
14:13
"Çöpe bayrak atıldı" videosu paylaşan kişinin eylemi kendisinin yaptığı belirlendi         
14:07
Eşini öldürdükten sonra kayıplara karışmıştı! Otostop çekerken yakayı ele verdi Eşini öldürdükten sonra kayıplara karışmıştı! Otostop çekerken yakayı ele verdi         
13:41
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı         
13:28
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı         
13:15
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti         
12:51
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek         
12:35
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor         
12:23
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler         
12:21
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi         
11:52
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı         
11:18
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
11:14
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
11:13
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak         
11:12
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti         
10:54
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı         
10:33
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu         
10:30
Arkadaş kavgası kanlı bitti! Biri ağır yaralı halde 15 metre sürünerek yardım istedi Arkadaş kavgası kanlı bitti! Biri ağır yaralı halde 15 metre sürünerek yardım istedi         
10:22
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi         
09:46
Genç kız, bina girişinde cinsel istismara uğradı! Şüpheliyi gören mahalleli sokağa döküldü Genç kız, bina girişinde cinsel istismara uğradı! Şüpheliyi gören mahalleli sokağa döküldü         
09:14
2023 yılında seçim sisteminde yapılacak değişiklikle yüzde 1 ve 2'lik partileri sürpriz bekliyor 2023 yılında seçim sisteminde yapılacak değişiklikle yüzde 1 ve 2'lik partileri sürpriz bekliyor         
08:51
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı         
08:45
Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı         
08:26
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu         
08:04
Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı         
07:44
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı         
00:10
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı         
23:22
En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi         
21:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2020 20:58:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | 3 YAŞINDAKİ KIZIN VASİLİK DAVASI... ANNESİNİ ÖLDÜREN ÖZ BABA FİRARDA, NÜFUSUNDAKİ BABA KAYIP - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei