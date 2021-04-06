KAYSERİ'de 6 yıl önce boşandığı Fatma Abravcı'yı (43) 30 yerinden bıçaklayarak öldüren Yasin T. (40), polis ekiplerinin 4 bin 500 saat güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek yakalandı.

Olay, 4 gün önce gece saatlerinde Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesinde meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz halde yatan kadını gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan kadının öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan çalışmalarda üzerinden kimlik çıkmayan kadının 30 yerinden bıçaklandığı saptandı.

4 BİN 500 SAAT GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda 50 kilometrelik alanda bulunan 4 bin 500 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek, olay yerinden geçen araçlar takibe alındı. Yapılan çalışmalarda olay yerinden geçen otomobillerden birinin öldürülen Fatma Abravcı'nın 6 yıl önce boşandığı Yasin T.'ye ait olduğu belirlendi. Polisin çalışması sonucu yakalanan şüpheli emniyete götürüldü. Suçunu itiraf eden Yasin T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.