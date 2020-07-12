Son dakika haberleri! 30 BİN FEET'TE SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ
Son dakika güncel haberine göre İSTANBUL'dan Kiev'e giden özel bir havayoluna ait yolcu uçağında seyahat eden Olha Dorokhina, yolculuğu esnasında bir sürprizle karşılaştı.
İSTANBUL'dan Kiev'e giden özel bir havayoluna ait yolcu uçağında seyahat eden Olha Dorokhina, yolculuğu esnasında bir sürprizle karşılaştı. İşleri nedeniyle sevgilisiyle Kiev'e gidemeyen Cemil Yıldız, özel bir sürpriz hazırlayarak pilot ve kabin ekiplerinin de yardımıyla Dorokhina'ya 30 bin feet'te evlilik teklifi etti.Uzun süredir Türkiye'de bulunan Olha Dorokhina'yı Kiev'e uğurlamak için İstanbul Havalimanı'na gelen Cemil Yıldız, sevgilisine evlilik teklifi etmek için bir sürpriz hazırladı. İşleri nedeniyle Türkiye'de kalan Yıldız, evlilik yüzüğünü İstanbul-Kiev seferini yapan uçağın kabin ekibine teslim etti. Uçak havalandıktan kısa bir süre sonra uçağın pilotu, Cemil Yıldız'ın evlilik teklifini anons etti. Daha sonra kabin memuru yüzüğü yolcuya teslim etti. Göz yaşlarına hakim olamayan Olha Dorokhina teklife 'Evet' yanıtını verirken, uçakta bulunan diğer yolcularda alkışlarla destekledi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:21 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! 30 BİN FEET'TE SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ - Son Dakika
Son Dakika 17:43 Ankaragücü - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu 17:05 Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:33 Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi 16:24 David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti 16:10 Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor 16:08 Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı 16:08 Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı 16:04 New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı 15:25 Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 14:15 Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı 13:24 Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum 11:18 Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti 10:58 Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi