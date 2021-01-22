Son dakika haberleri! 30 gönüllü öğretmen öğrencilerin eğitimine katkı sunmak için kamera karşısına geçti- Öğrencilerin sorularını cevaplayabilmek için 3 ay emek verdiler-... - Son Dakika

Son dakika haberleri! 30 gönüllü öğretmen öğrencilerin eğitimine katkı sunmak için kamera karşısına geçti- Öğrencilerin sorularını cevaplayabilmek için 3 ay emek verdiler-...

22.01.2021 12:58

Edinilen son dakika haberine göre 30 gönüllü öğretmen öğrencilerin eğitimine katkı sunmak için kamera karşısına geçti Öğrencilerin sorularını cevaplayabilmek için 3 ay emek verdiler Sosyal medyadan yayınladıkları görüntüler ile 1000 öğrencinin sorularını yanıtlıyorlar Düzce'de 30 gönüllü öğretmen imkanı olmayan ve...

30 gönüllü öğretmen öğrencilerin eğitimine katkı sunmak için kamera karşısına geçti

Öğrencilerin sorularını cevaplayabilmek için 3 ay emek verdiler

Sosyal medyadan yayınladıkları görüntüler ile 1000 öğrencinin sorularını yanıtlıyorlar

DÜZCE - Düzce'de 30 gönüllü öğretmen imkanı olmayan ve eğitimlerine destek vermek istedikleri öğrenciler için kamera karşısına geçerek, uzaktan eğitim alan öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Başarıya Bir Adım Projesi" kapsamında ölçme değerlendirme merkezi tarafından kitapçık haline getirilen çalışma fasikülleri, imkanları kısıtlı olan 1000 öğrenciye ulaştırıldı. Öğretmenlerde kamera karşısına geçerek fasiküllerde bulunan soruların çözümlerini yaparak öğrencilere destek oluyorlar. Adnan Menderes Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde bulunan Uzaktan Eğitim Merkezinde Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan soru çözümleri, 30 gönüllü öğretmen tarafından yapılıyor. Proje kapsamında çekim ekibi dahil 41 öğretmen ve idareci gönüllü olarak görev aldığı çekimler sonrası hazırlanan görüntüler, Düzce Milli Eğitim müdürlüğü sosyal medya hesaplarında yayımlanarak öğrencilerin soru çözümlerine katkı sunuluyor.

"Öğretmenlerimiz gecesini gündüzüne kattı"

Projeyle ilgili bilgiler veren Düzce Adnan Menderes Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Okul Müdürü Salim Yılmaz, "Uzaktan eğitim süreci öncesinde de burada Radyo Televizyon ve Gazetecilik adlarında alanımız var. Biz radyo televizyon alanında içerik üretebiliyoruz, yayın yapabiliyoruz. Pandemi sürecinde öğrencilere uzaktan eğitim noktasında destek olabilmek için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz koordinesinde burada şartlarımızı geliştirmek için bir çalışma başlattık. Bakanlığımız bütçesinden buraya 70 bin lira inşaat, 250 bin lira yayın ekipmanları için bir harcama yapıldı. Ayrıca yine alan öğrencilerimizin eğitim görebilmeleri için video işleme, resim işleme gibi derslerimiz var bizim. Onlarında hemen buraya bitişik bir yerde bilgisayarları temin edildi. Şu anda tam kapasite burada uzaktan eğitim sürecinde evlerindeki öğrencilerimizi eğitim yönünden desteklemeye çalışıyoruz. Burada İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yaptığı deneme sınavlarının çözümlerini öğretmenlerimizle çekiyoruz. Onları yayınlıyoruz. Öğrencilerimiz de deneme sınavlarımızın çözümlerine ulaşabiliyorlar. Yine burada online platformlara ders yükleyebiliyoruz. Derslerin çekimlerini burada yapıyoruz. İlerleyen süreçte çok daha farklı eğitime faydalı dokunuşlar sağlayabilecek çalışmalara imza atmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz gecesini gündüzüne katarak canla başla çalışıyoruz. Buranın yapım süreci yaklaşık 3 ay sürdü. Toplamda da 420 bin lira gibi bir para harcandı hem ekipman hem inşaat olarak. Gerçekten güzel bir stüdyo oldu" dedi.

"Örnek soruları hazırlayıp çocuklara gönderdi"

Uzaktan eğitim alan öğrencilerin yanlarında olduklarını göstermeye çalıştıklarını ifade eden Türkçe Öğretmeni Selcan Koyuncu, "Biz burada Başarıya Bir Adım Projesi kapsamında Ölçme Değerlendirme Merkezimizde Aralık ve Ocak ayı örnek sorularını hazırlayıp çocuklarımıza gönderdik. Biz de bu soruların çözümlerini yapıyoruz burada. Öğrencilerimizin evlerinde çözmediği anlayamadığı soruları bizim videolarımızdan izleyip, anlayabilsinler, çözebilsinler diye burada video çekimleri yapıyoruz. Böylece çocuklarımıza uzaktan da olsa dokunabilmeye, onların yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Son dakika haberleri! 30 gönüllü öğretmen öğrencilerin eğitimine katkı sunmak için kamera karşısına geçti- Öğrencilerin sorularını cevaplayabilmek için 3 ay emek verdiler-...
Son dakika haberleri! 30 gönüllü öğretmen öğrencilerin eğitimine katkı sunmak için kamera karşısına geçti- Öğrencilerin sorularını cevaplayabilmek için 3 ay emek verdiler-...
Son dakika haberleri! 30 gönüllü öğretmen öğrencilerin eğitimine katkı sunmak için kamera karşısına geçti- Öğrencilerin sorularını cevaplayabilmek için 3 ay emek verdiler-...
Son dakika haberleri! 30 gönüllü öğretmen öğrencilerin eğitimine katkı sunmak için kamera karşısına geçti- Öğrencilerin sorularını cevaplayabilmek için 3 ay emek verdiler-...

Milli Eğitim Müdürlüğü, Anadolu Lisesi, Adnan Menderes, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! 30 gönüllü öğretmen öğrencilerin eğitimine katkı sunmak için kamera karşısına geçti- Öğrencilerin sorularını cevaplayabilmek için 3 ay emek verdiler-... - Son Dakika


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