Son dakika haberleri: 32 yaşındaki genç kahvede ölü bulundu - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kahvede yatan 32 yaşındaki genç abisi tarafından ölü bulundu.

Turgutlu Acarlar Mahallesi Piyaleoğlu Caddesi üzerinde kahvecilik yapan Kemal Ernamlı, sabah saatlerinde Namlı Kıraathanesi isimli iş yerini açtı. Kemal Ernamlı, kahvede yatan kardeşi 32 yaşındaki Gökhan Ernamlı'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Abi Kemal Ernamlı'nın ifadesinde, kardeşinin alkol aldığını ve eve gelmek istemeyerek geceyi kahvede geçireceğini söylediği öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kahvede yatan şahsın hayatını kaybettiğini tespit ederken konuyla ilgili inceleme başlattı. 32 yaşındaki Gökhan Ernamlı'nın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. - MANİSA