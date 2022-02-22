Balıkesir merkezli yapılan çalışma ile 34 ilde FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen 72 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösteren 72 şüpheli hakkında sabah saatlerinde 34 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. - BALIKESİR