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Son dakika haberleri... 34 ilde Balıkesir merkezli eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri... 34 ilde Balıkesir merkezli eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu

22.02.2022 09:35
Son dakika haberleri... 34 ilde Balıkesir merkezli eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Balıkesir merkezli yapılan çalışma ile 34 ilde FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen 72 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Balıkesir merkezli yapılan çalışma ile 34 ilde FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen 72 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösteren 72 şüpheli hakkında sabah saatlerinde 34 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. - BALIKESİR

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Son dakika haberleri... 34 ilde Balıkesir merkezli eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu Son dakika haberleri... 34 ilde Balıkesir merkezli eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu FETÖ şüphelisinin evinden casus tabancası çıktı FETÖ şüphelisinin evinden casus tabancası çıktı Ankara merkezli 2 FETÖ soruşturmasında 76 gözaltı kararı Ankara merkezli 2 FETÖ soruşturmasında 76 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... 34 ilde Balıkesir merkezli eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... 34 ilde Balıkesir merkezli eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu - Son Dakika
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