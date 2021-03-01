Binanın 3. katından düşen adam yaralandı - Son Dakika

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ikamet ettiği binanın 3'üncü katından düşerek yaralanan şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Çıracılar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 yaşındaki Hakan A., ikamet ettiği binanın 3'üncü katından düşerek yaralandı. Yere düşen kişiyi gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Hakan A., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayın düşme mi yoksa intihar veya başka biri tarafından kasten aşağıya atılma olup olmadığını araştırıyor. İlk belirlemelere göre olayın düşme olduğu bildirilirken, konu ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA