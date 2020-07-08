Son dakika haberleri! 35 yıl bel fıtığı ağrısı çekti, ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika

Son dakika haberleri! 35 yıl bel fıtığı ağrısı çekti, ameliyatla sağlığına kavuştu

Son dakika güncel haberi: 35 yıl bel fıtığı ağrısı çekti, ameliyatla sağlığına kavuştuEDİRNE'nin Keşan ilçesinde 35 yıldır bel fıtığı hastası olan Mehmet Evren (55), son 2,5 yıldır ağrılarının artması ve yürümekte güçlük çekmesi nedeniyle iş bulamadı.

35 yıl bel fıtığı ağrısı çekti, ameliyatla sağlığına kavuştu

AK Parti, çoklu baro sistemine geçişin FETÖ projesi olduğu iddialarına sert tepki gösterdi
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını açıkladı
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 35 yıldır bel fıtığı hastası olan Mehmet Evren (55), son 2,5 yıldır ağrılarının artması ve yürümekte güçlük çekmesi nedeniyle iş bulamadı. Evren, Keşan Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla yeniden sağlığına kavuştu.

Keşan'da yaşayan evli ve 1 çocuk babası işçi Mehmet Evren'in, 35 yıl önce belinde fıtık olduğu belirlendi. Son 2,5 yıldır ağrıları artan ve yürümekte güçlük çektiği için iş bulamayan Evren, başvurduğu Keşan Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Operasyonu gerçekleştiren Keşan Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Hüseyin Kutluay, hastanın kendilerine başvurduğunda sağ ayağında ciddi bir güç kaybı olduğunu belirterek, "Hasta kısmi felçti, ayağının üzerine basamıyordu. Hastanemize başvurdu, çekilen MR'da büyük bir fıtığı vardı. Omurilikte kanal daralması mevcuttu. Hastanemizin imkanlarıyla ameliyatını gerçekleştirdik. Yaklaşık 2,5 saat süren başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Şu an ağrısı yok, ayağını hareket ettiriyor. 1-2 güne kadar da taburcu edeceğiz. Zor bir ameliyatı devlet hastanemizin imkanları ile gerçekleştirdik" dedi.

'ÇOK ZOR BİR AMELİYATI GERÇEKLEŞTİRDİ'

Mehmet Evren'in eşi Nursel Evren de (50), eşinin ilerleyen rahatsızlığı nedeniyle çalışamadığını ve maddi sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, "Eşim 35 yıldır bel fıtığından rahatsızdı. Son 2,5 yıldır çok ağrıları oldu. Daha önce de kısmi bir felç geçirmişti. Bu yine tekrarladı. Devletimize, doktorumuza çok teşekkür ediyoruz. Çok zor bir ameliyatı gerçekleştirdi" diye konuştu.

'ŞU AN ÇOK İYİYİM'

Mehmet Evren ise, "Yaklaşık 15 yıl önce Edirne'de doktora gittiğimde ameliyatı çok riskli gördüler. Bu nedenle de iğneyle tedavi gördük. Ama belim hep ağrıyordu. 2,5 yıl önce daha da üsteledi. Ayağım düştü. Ben yürüyememeye, acı içinde kıvranmaya başladı. Keşan Devlet Hastanesi'ne başvurdum ve ameliyatımı oldum. Şu an çok iyiyim. Devletimize, doktorumuza teşekkür ediyorum. İyileşme sürecinde bir süre daha çalışamayacağım. Bu nedenle de hayırseverlerden destek bekliyorum" dedi.

Keşan Devlet Hastanesi, Edirne, Keşan, Evren, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 09:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! 35 yıl bel fıtığı ağrısı çekti, ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

13:19 Tribüne çıkarak taraftar kovalayan Eric Dier'e 4 maç ceza verildi 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:20 Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı 12:19 11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü 12:15 Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:49 3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazıldı 11:16 Lucca'da tuvalette tacize uğrayan çalışan mahkemede olay anını anlattı 11:03 Bursa'da polise hakaretler savuran yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 10:16 Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı 09:58 Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu 08:48 Fatih Terim'den dikkat çeken G.Saray paylaşımı: Forma askıya hiç kuru asılmadı 23:14 Başakşehir'in ilk golü sonrası yöneticiler tribünde birbirine girdi
AK Parti, çoklu baro sistemine geçişin FETÖ projesi olduğu iddialarına sert tepki gösterdi
15:00
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını açıkladı
14:55
Tepki çeken görüntülerin ardı arkası kesilmiyor! Şimdi de 2 yaşındaki kıza sigara içirdiler
14:52
HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi
14:49
TRT'nin yeni dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
14:10
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
14:03
Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası
14:01
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
13:46
Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Numan Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır
13:43
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü
13:23
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 15:33:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! 35 yıl bel fıtığı ağrısı çekti, ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]