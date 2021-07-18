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354 KİLOMETRELİK AKŞEHİR GÖLÜ, GÖLET HALİNE GELDİ - Son Dakika

354 KİLOMETRELİK AKŞEHİR GÖLÜ, GÖLET HALİNE GELDİ

18.07.2021 10:36

KONYA'da, 354 kilometrelik yüz ölçümüne sahip Akşehir Gölü, yıllardır süren kuraklık sonucu gölet haline geldi.

KONYA'da, 354 kilometrelik yüz ölçümüne sahip Akşehir Gölü, yıllardır süren kuraklık sonucu gölet haline geldi. Gölün orta kısmındaki su bulunan kısmına çevresindeki sazlık ve bataklık nedeniyle ulaşılamazken, alanın büyük kısmının otlarla kaplandığı görüldü. Akşehir ve Eber Göller Birliği Başkanlığı'nı yürüten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Akşehir Gölü'müz normal zamanında 354 kilometrelik alanı kaplıyordu. Bu alanla Türkiye'nin beşinci büyük gölüydü. Kuraklıkla birlikte gölümüz kurumaya yüz tuttu. Çok orta merkezde küçük göletçik haline geldi. Büyüklüğünü şu an da tam bilemiyoruz" dedi.

Konya ve Afyonkarahisar sınırları içinde yer alan, 354 kilometrekarelik alana sahip Akşehir Gölü, yıllardır devam eden kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle kuruma noktasında geldi.

Akşehir Gölü'nün sığ olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Akkaya, "İklim değişikliğinden gölümüzde nasibini almış oldu. Akşehir ilçesi, Konya'nın normal zamanlarda en fazla yağış alan ilçesidir. Yıllık 650-700 milimetrelik yağış alırken, şu an 400- 450 milimetreye kadar düştü. Durum böyle olunca gölü besleme azaldı. Sıcaklık ve buharlaşmayla gölümüz can ve kan kaybetti. Akşehir Gölü, sadece balıkçılar ve kamışçılar için değil coğrafi işaret tescilli Akşehir kirazı içinde çok önemli. Akşehir kirazının kalitesini artıran ve kirazın ihracat yapılım İngiliz kraliyet ailesinin masasına kadar ulaştıran Akşehir Gölü'ydü. Akşehir Gölü, kiraz bahçelerinin kuzeyinde yer alıyor. Güneyinde ise Sultan Dağları yer alıyor. Gölden dolayı sürekli nem oluştuğu için bizim kirazımız, çok daha berrak, gevrek, sulu, kaliteli ve uzun yola dayanıklı oluyor. Bu da kiraza olan tercihi artırıyor. Göl, gerçekten kiraz için çok önemliydi" dedi.

'GÖLET HALİNE GELDİ'

Gölün şu an tamamen kuramadığını ancak su azaldığı için gölete dönüştüğünü kaydeden Başkan Akkaya, "Şu an da 'Tamamıyla her şey kurudu' diyemiyoruz ancak içerisinde küçük bir gölet halinde kaldı. 2000'li yıllarda Çay ilçesindeki depremde Akşehir'de etkilendi ve bazı söylentiler oluştu; Akşehir Gölü'nün altında çatlaklar meydana geldiği yönünde. Biz de bu efsaneyi araştıracağız. Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği ile bir çalışma yapacağız. Gölde kaçak var mı, besleme durumu ne olabilir; ciddi bir şekilde çalışmaya başlayacağız. Ayrıca gölümüzün komşu havzalardan beslenmesi için Devlet Su İşleri ile görüşüyoruz. Akşehir içerisinde atık su arıtma tesisleri kurduk. 2017 yılında faaliyete geçti. Gölü kirletmekten ziyade atık suları alarak gölü besler hale gelmişti. Yıllık ortalama 172 milisaniye su arıtmadan gölü besliyordu. Tabi ki bununla da gülü doldurmak mümkün değil. Bunun için komşu hafızalardan su çalışması için fizibilite çalışmalarımız devam ediyor ama temel konu ümit ve dua edelim ki yağışlarımız eski normal zamanına geri dönsün. Yıllık toplama baktığımız zaman hem kar hem de yağmur yağışı eski zamanlar kadar değil. Yağmur yağışı özellikte neredeyse yarı yarıya düştü" diye konuştu.

'1935'TE TAMAMEN KURUDU'

Başkan Akkaya, gölün 1935 ve 2008 yılında tamamen kuruduğunu da hatırlatarak, "Tarihe yolculuk yaptığımızda 1935 yılında Akşehir Gölü'müz tamamıyla kurumuş, üzerinden araçlarla geçilir hale gelmişti. Bugün de 'Tamamı o kadar kurumuş' diyemeyiz ancak bir miktar ortada su var. 1960 ve 1979'lu yıllarda ise göl taşmış, göl kenarındaki bazı köylerimiz başka yerleri nakledilmiş. Şu an da kumaşçılık devam ediyor ancak balıkçılık tamamıyla bitmiş durumda" dedi.

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354 KİLOMETRELİK AKŞEHİR GÖLÜ, GÖLET HALİNE GELDİ
354 KİLOMETRELİK AKŞEHİR GÖLÜ, GÖLET HALİNE GELDİ
354 KİLOMETRELİK AKŞEHİR GÖLÜ, GÖLET HALİNE GELDİ
354 KİLOMETRELİK AKŞEHİR GÖLÜ, GÖLET HALİNE GELDİ
354 KİLOMETRELİK AKŞEHİR GÖLÜ, GÖLET HALİNE GELDİ
354 KİLOMETRELİK AKŞEHİR GÖLÜ, GÖLET HALİNE GELDİ
354 KİLOMETRELİK AKŞEHİR GÖLÜ, GÖLET HALİNE GELDİ
354 KİLOMETRELİK AKŞEHİR GÖLÜ, GÖLET HALİNE GELDİ

Salih Akkaya, Akşehir, Konya, Eber, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 354 KİLOMETRELİK AKŞEHİR GÖLÜ, GÖLET HALİNE GELDİ - Son Dakika


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