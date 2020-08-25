Son dakika haberleri... 37 şişe kaçak içkiyle yakalanan 3 kişiye gözaltı - Son Dakika

BOLU'da, polis ekiplerinin bir araç ve eve yaptıkları operasyonda, 37 şişe kaçak içkiyle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından getirilen kaçak içkilerin piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, kaçak içkilerin bulunduğu aracın Köroğlu Mahallesi'nde olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon başlatıldı. Operasyonda araç içinde yapılan aramada, 17 şişe kaçak içki ele geçirildi. Soruşturmayı genişleten ekipler, E.B.'nin evinde daha fazla kaçak içki bulunduğunu tespit etti. Evde arama yapan polis, 20 şişe kaçak içki daha buldu.

Operasyonda, toplam 37 şişe kaçak içkiyle yakalanan E.B. (25), M.Ş. (22) ve A.Ç. (20) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.