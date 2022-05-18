Son dakika haberleri | 4 bin TL alacağı için bilardo salonunu ateşe verdi: Dehşet anları güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Son dakika haberleri | 4 bin TL alacağı için bilardo salonunu ateşe verdi: Dehşet anları güvenlik kamerasında

18.05.2022 09:07
Son dakika haberleri | 4 bin TL alacağı için bilardo salonunu ateşe verdi: Dehşet anları güvenlik kamerasında

Bir son dakika haberine göre Esenyurt'ta 4 bin TL parasını tahsil edemeyen adam, alacaklısının bilardo salonunu içeride müşterilerin olduğu sırada benzin dökerek yaktı.

Esenyurt'ta 4 bin TL parasını tahsil edemeyen adam, alacaklısının bilardo salonunu içeride müşterilerin olduğu sırada benzin dökerek yaktı. İçerdekiler kendilerini can havliyle dışarı atarken, korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta sonu Esenyurt'ta bir site içerisinde bulunan bilardo salonunda meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Çetin arkadaşına 4 bin TL borç verdi. Ardından ikili arasında anlaşmazlık çıktı. Borçlu, Mahmut Çetin'e 4 bin TL ödemeyeceğini söyledi. Bu duruma kızan Çetin, eline benzin bidonunu alarak alacaklı olduğu kişiye ait bilardo salonuna gitti. Müşterilerin bilardo oynadığı sırada koltukların yanına giden Çetin, elindeki benzin bidonunu boşaltarak dükkanı ateş verdi. Yangının çıktığı gören vatandaşlar sağ sola kaçmaya başladı. Bu sırada Çetin de elindeki boş bidonu bırakarak iş yerinden uzaklaştı.

Dehşet anları kamerada

Bilardo salonu boşaltılarak itfaiye ekiplerine haber verildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Olayı gerçekleştiren Mahmut Çetin polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İş sahibi Çetin'den şikayet olurken yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Son dakika haberleri | 4 bin TL alacağı için bilardo salonunu ateşe verdi: Dehşet anları güvenlik kamerasında
Son dakika haberleri | 4 bin TL alacağı için bilardo salonunu ateşe verdi: Dehşet anları güvenlik kamerasında
Son dakika haberleri | 4 bin TL alacağı için bilardo salonunu ateşe verdi: Dehşet anları güvenlik kamerasında
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Kaynak: İHA

Türk Lirası, Esenyurt, Bilardo, Benzin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | 4 bin TL alacağı için bilardo salonunu ateşe verdi: Dehşet anları güvenlik kamerasında - Son Dakika


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