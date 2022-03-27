Son dakika haberleri! 4 gün önce boşandığı eşi ve kızını öldürdü, bugün polise teslim oldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri! 4 gün önce boşandığı eşi ve kızını öldürdü, bugün polise teslim oldu

27.03.2022 00:57
Son dakika haberleri! 4 gün önce boşandığı eşi ve kızını öldürdü, bugün polise teslim oldu

Son dakika haber: Erzurum'da bir kişi 4 gün önce boşandığı eşi ve kızını öldürdü, bugün polis merkezine giderek teslim oldu.

Erzurum'da bir kişi 4 gün önce boşandığı eşi ve kızını öldürdü, bugün polis merkezine giderek teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde meydana gelen olayda, ESKİ Genel Müdürlüğünde işçi olarak çalışan Erdal Kızıloğlu (51), henüz belirlenemeyen bir sebeple boşandığı eşi Ayşe İşlek (46) ile kızı Tuba Kızıloğlu'nu (30) bıçaklayarak 22 Mart tarihinde öldürdü. Çifte cinayetin ardından kaybolan Erdal Kızıloğlu, bugün akşam saatlerinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Erdal Kızıloğlu'nun 4 gün önce işlediği çifte cinayeti itiraf etmesinin ardından polis söz konusu eve gitti. Ayşe İşlek ve Tuba Kızıloğlu'nun cansız bedenleri Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinden sonra otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı. - ERZURUM

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Eski eşini ve kızını öldüren adam, 4 gün sonra her şeyi itiraf etti Eski eşini ve kızını öldüren adam, 4 gün sonra her şeyi itiraf etti

22 Mart, Erzurum, Polis, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! 4 gün önce boşandığı eşi ve kızını öldürdü, bugün polise teslim oldu - Son Dakika


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