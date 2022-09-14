Son dakika haberleri... 4 ilde DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... 4 ilde DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

14.09.2022 11:31
Son dakika haberleri... 4 ilde DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika haber... OSMANİYE merkezli 4 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 5 Suriye uyruklu gözaltına alındı.

OSMANİYE merkezli 4 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 5 Suriye uyruklu gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nca Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Osmaniye Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ terör örgütü mensupları ve iş birlikçilerine yönelik Osmaniye merkezli Şanlıurfa, Hatay ve Gaziantep'te 9 adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda; Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı faaliyet gösteren ve bu ülkede bulundukları süre içinde DEAŞ terör örgütünde silahlı faaliyet göstermiş Suriyeli İ.K., C.E., A.E., R.İ. ve H.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Osmaniye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... 4 ilde DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

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