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Son dakika haberleri: 4 ilde İnterpol destekli oto kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri: 4 ilde İnterpol destekli oto kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı

09.11.2021 13:34
Son dakika haberleri: 4 ilde İnterpol destekli oto kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı

Son dakika haber... Samsun merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli ve İzmir İl Emniyet Müdürlükleri ve İnterpol Daire Başkanlığı ile koordineli yapılan oto kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli ve İzmir İl Emniyet Müdürlükleri ve İnterpol Daire Başkanlığı ile koordineli yapılan oto kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nce "resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgeyi yok etme bozma veya gizleme" suçlarıyla ilgili bu sabah 4 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda, Samsun merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İnterpol Daire Başkanlığı ile koordineli olarak, 4 ayrı eylemde 10 şahsın yakalanmasına yönelik 10 ikamet, 5 iş yeri olmak üzere, toplamda 15 adreste, eş zamanlı yapılan operasyonda 10 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ev ve iş yeri aramalarında 72 adet numaratör, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 19 fişek, 1 adet şasi numaraları silinmiş Connect marka hafif ticari araç, 1 adet dosya kapsamında bulunan, yanmış olan, change(değiştirmek) yapılmak üzere şasi kısmı kesilen, Kocaeli'ne gönderilen Toyota marka aracın kupa arka kısmı, 1 adet şasi kısmı görünüş itibariyle işlem görmüş Renault Europa marka otomobil, 1 tanesi yanmış olan numaraları tespit edilemeyen toplamda 4 adet araç motoru, 2 adet araç boya faturaları bulunan koçan, 1 adet numarası silinmiş Honda marka araç motoru, 1 adet Ford marka araca ait numaraları herhangi bir araca çıkmayan araç motoru ve buna bağlı şanzıman ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak soruşturmaya devam ediyor.

(Muhammer Ay/İHA)

Son dakika haberleri: 4 ilde İnterpol destekli oto kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı
Son dakika haberleri: 4 ilde İnterpol destekli oto kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı
Son dakika haberleri: 4 ilde İnterpol destekli oto kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı
Son dakika haberleri: 4 ilde İnterpol destekli oto kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı
Son dakika haberleri: 4 ilde İnterpol destekli oto kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı
Son dakika haberleri: 4 ilde İnterpol destekli oto kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı

İnterpol, İstanbul, Kocaeli, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: 4 ilde İnterpol destekli oto kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika


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