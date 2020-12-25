4 ilde yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu: 27 gözaltı - Son Dakika

4 ilde yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu: 27 gözaltı

25.12.2020 10:16
4 ilde yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu: 27 gözaltı, System.String[]

ANKARA merkezli 4 ilde, yılbaşı öncesi sahte içki üreterek, piyasaya sürdükleri tespit edilen 32 kişiden aralarında örgüt liderleri ve üyelerinin de bulunduğu 27 kişi, gözaltına alındı.

ANKARA merkezli 4 ilde, yılbaşı öncesi sahte içki üreterek, piyasaya sürdükleri tespit edilen 32 kişiden aralarında örgüt liderleri ve üyelerinin de bulunduğu 27 kişi, gözaltına alındı. Operasyonda 20 ton 550 litre etil alkol ve 252 şişe sahte içki ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu Türkiye'ye kaçak yollardan girişinin yapıldığı değerlendirilen metil alkol, etil alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan imalat malzemeleri ile 'merdiven altı' olarak tabir edilen yerlerde sahte içki üretilerek, piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Yılbaşı öncesi sahte içkileri piyasaya sürdükleri belirlenen örgüt liderleri S.Ö. ve A.D., sahte içki üretiminde kullanılan malzemelerin temini ile dağıtımından sorumlu örgüt üyeleri S.A., E.Ö., B.C., E.C., B.Ş., Y.A., M.I., O.T. ve M.A. ile örgütün alt kademesinden kişiler dahil toplam 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 4 ilde, 31 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Şüphelilerden, aralarında örgüt liderleri ve üyelerinin de bulunduğu 27 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Operasyonda 20 ton 550 litre etil alkol, 252 şişe sahte içki, 6 bin 82 adet TAPDK bandrolü ve içki şişe etiketi, 776 adet içki yapımında kullanılan yan ürün, 32,5 litre sahte içki yapımında kullanılan yan ürün, damıtma aracı, 3 ruhsatsız tabanca, silahlara ait şarjörler, 11 dolu fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Ferhat EKİNCİ/ANKARA, -


4 ilde yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu: 27 gözaltı
4 ilde yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu: 27 gözaltı
4 ilde yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu: 27 gözaltı

Yılbaşı, Gözaltı, Ankara, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 4 ilde yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu: 27 gözaltı - Son Dakika


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