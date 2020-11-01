Son dakika haberi: 4 kanser hastasının olduğu aileden 2 kişi öldü, anne ve oğlunun yaşam savaşı sürüyor - Son Dakika

4 kanser hastasının olduğu aileden 2 kişi öldü, anne ve oğlunun yaşam savaşı sürüyor

EDİRNE - Edirne'de kanser hastalığı sebebiyle ailesinden iki kişiyi kaybeden 54 yaşındaki Emine Karahan, kendisinin 10 yıldır, oğlunun da 9 yıldır kanserle mücadele ettiğini söyledi. Oğlu kendisine 'Anne ölecek miyim?' diye sorunca moral amaçlı oğluyla aynı anda saçlarını kazıttığını ifade eden Karahan, "Ölüm korkusuyla yaşıyoruz" dedi.

Edirne'de yaşayan evli ve 1 çocuk annesi 54 yaşındaki Emine Karahan, kanser hastası olduğunu öğrendiğinde hastanenin çıkış kapısını bulamadığını ve o anda aklına down sendromlu bir buçuk yaşındaki çocuğunun geldiğini söyledi. Karahan, kayınvalidesi ve eltisinin de kanserden öldüğünü ifade etti. Hastalığını öğrenince zaman zaman ağladığını belirten Karahan, kendisinin ağladığını görünce çocuğunun da ağladığını söyledi. Çocuğuna belli etmemek için gizli gizli ağladığını ve çok zor bir dönem geçirdiğini anlatan Karahan, 'ben ölürsem çocuğuma ne olacak' düşüncesiyle bu hastalıkla mücadele etmeye karar verdiğini belirtti.

Kendisi kanserle mücadele ederken oğlu da kansere yakalandı

Kanser hastalığıyla mücadelesi devam ederken 2 yıl sonra oğluna da kanser teşhisi konulduğunu anlatan anne Karahan, oğluna ilk teşhisin üç buçuk yaşında konulduğunu söyledi. 4 yıl süren mücadeleyle oğlunun kanser hastalığını yendiğini vurgulayan anne, 4 yıl aradan sonra oğlunun bir kez daha kansere yakalandığını belirterek, şimdi de mücadelelerinin birlikte devam ettiğini söyledi.

"Anne ben ölecek miyim?"

Oğlunun kendisine sürekli 'Anne ben ölecek miyim' sorusunu sorduğunda yutkunduğunu anlatan anne Karahan, oğlunun saçlarının dökülmesini görmemesi için kesme kararı aldıklarını ancak oğlunun 'Ben kel olmak istemiyorum' dediğini söyledi. Oğluna moral vermek için kendi saçlarını da kazıttığını belirten anne, yaşanan sürecin çocuğa hissettirilmemesi gerektiğini ifade etti.

"Çocuğum kucağımda öldü, ölüm korkusuyla yaşıyoruz"

Tedavi sürecinde çocuğunun beyninde pıhtı oluştuğunu anlatan anne Karahan, "Çocuğum kucağımda öldü. Önce Allah, sonra doktorlar canlandırdılar oğlumu. 2-3 saat kucağımda ölü gibi durdu. Ağzı yamuldu. Hep ölüm korkusuyla yaşıyoruz. Çocuğum için yaşamak zorundayım, oğlumun morale ihtiyacı var" dedi.

Anne Karahan, hastalığı unutmak için belediyeye ait bahçede meyve-sebze yetiştirmeye başladıklarını söyledi. Kayınvalidesi ile eltisini kanser hastalığı nedeniyle kaybettiğini belirten Karahan, oğluyla kendisinin mücadelesinin devam ettiğini söyleyerek, "Kanser hastalığına bir daha yakalanırsak bir daha yeneceğiz. Kanserden korkmuyoruz, biz bu mücadeleyi kazanacağımızı düşünüyoruz" dedi.

"Çocuklar yaşamak istiyorum diyerek ölüyorlar"

Korona virüs salgınıyla nasıl mücadele ediliyorsa kanserle mücadelenin de aynı olması gerektiği çağrısında bulunan Karahan, "Çocuklar gözümüzün önünde ben yaşamak istiyorum diyerek ölüyorlar" diye konuştu.