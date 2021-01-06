Dördüncü kattan düşen talihsiz kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Dördüncü kattan düşen talihsiz kadın hayatını kaybetti

06.01.2021 02:29

İzmir'de 4'üncü kattaki evinin balkonunda dengesini kaybederek beton zemine düşen 2 çocuk annesi kadın ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Trajik olay, dün saat 21.30 sıralarında Yaylacık Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. İki çocuk annesi Selma E. (36), iddiaya göre dengesini kaybederek 4'üncü kattaki evinin balkonundan beton zemine düştü. Talihsiz kadını gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Selma E.'yi ambulansa alarak Buca Seyfi Demirsoy Kadın Doğum Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan talihsiz kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İKİ ÇOCUĞU EVDEYMİŞ

Selma E.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Selma E.'nin balkondan düştüğü sırada, iki çocuğunun evde olduğu ileri sürüldü.

Dördüncü kattan düşen talihsiz kadın hayatını kaybetti

Polis, Çocuk, Kadın, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Dördüncü kattan düşen talihsiz kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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