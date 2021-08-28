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Son dakika haberleri... 400'den fazla silah aksesuarı bu mağazada - Son Dakika

Son dakika haberleri... 400'den fazla silah aksesuarı bu mağazada

28.08.2021 09:29
Son dakika haberleri... 400'den fazla silah aksesuarı bu mağazada, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre CANiK markasıyla dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS), ilkini İstanbul'da açtığı CANiK Store'un ikincisini Ankaralıların hizmetine sundu.

CANiK markasıyla dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS), ilkini İstanbul'da açtığı CANiK Store'un ikincisini Ankaralıların hizmetine sundu.

Taktik kullanıcıları ile outdoor tutkunlarını tek adreste buluşturan mağazada, CANiK Global Aksesuar Programı kapsamında geliştirilen 400'den fazla silah aksesuarı ile 50'ye yakın ürün çeşitliliğine sahip Mecanik tekstil ürünleri satışa sunuluyor. 2 kattan oluşan, 450 metrekarelik mağazanın, aynı anda yaklaşık 50 kişiye hizmet verebilecek büyüklüğe ve donanıma sahip olduğunu belirten Samsun Yurt Savunma Perakende Müdürü M. Murat Yaycıoğlu, "Ankara'da hizmete sunduğumuz yeni mağazamızda İstanbul'da olduğu gibi en yeni, en inovatif ürünlerimizi satışa sunarken, tamir-bakım ve montaj hizmeti de vereceğiz. Sadece taktik kullanıcılarını değil kamp severler, doğa ve outdoor tutkunlarını da tek adreste, sıra dışı bir konseptle tanıştıracağız" dedi.

Taktik kullanıcıları ile silah ve outdoor tutkunlarına yönelik geliştirdiği yeni nesil mağazacılık konseptinin temsilcisi CANiK Store'ların ilkini İstanbul'da açan Samsun Yurt Savunma (SYS), mağazalaşma çalışmalarına hız kazandırdı. İkinci mağazasını Ankara'da şehrin en işlek bölgelerinden biri olan Tandoğan'da, Makine Kimya Endüstrisi'nin tam karşısında hizmete sundu. 2 kattan oluşan 450 metrekarelik alana sahip mağazada, CANiK Global Aksesuar Programı kapsamında geliştirilen optiklerden kydex tabanca kılıflarına, silah temizlik kitlerinden elektronik atım atış ölçere kadar 400'den fazla silah aksesuarı, en yeni teknolojik kumaşlar kullanılarak üretilen taktik ve outdoor montlardan, pantolonlara, tişörtlerden şapkalara 50'ye yakın tekstil ürünü satışa sunuluyor.

Aynı anda 50 kişiye hizmet verecek

CANiK Store'lar aracılığıyla taktik ve outdoor alanında en yeni teknolojiler kullanılarak geliştirilen ihtiyaca yönelik aksesuar ve tekstil ürünlerini tek adreste buluşturduklarını belirten Samsun Yurt Savunma Perakende Müdürü M. Murat Yaycıoğlu, "Geliştirdiğimiz yeni nesil mağazacılık konseptiyle sadece geniş ürün yelpazemizi kullanıcılarla buluşturmuyor aynı zamanda farklı hizmetler de veriyoruz. İstanbul'un ardından Ankara'da açtığımız 2 katlı yeni mağazamızda, misafirlerimiz için ihtiyaç duydukları ürünleri satın alabilecekleri aynı zamanda keyifli vakit geçirebilecekleri bir platform oluşturduk. Misafirlerimiz, mağazamızın giriş bölümünde yer alan kafemizde kahvelerini içebilecek, aynı anda 50 kişiye hizmet verebilecek büyüklüğe ve donanıma sahip olan mağazamızda ürünleri detaylı olarak inceleyebilecekler. Geniş ürün portföyümüz ile başta taktik kullanıcıları olmak üzere kamp ve outdoor tutkunları ile güvenlik alanında hizmet verenlere tek adresten ulaşacağız. İnovatif, gelişmiş kumaş teknolojisi ile üretilmiş, saha performansı test edilmiş ürünlerimizi kullanıcılarımızın beğenisine sunacağız. Buna ek olarak ileriki zamanlarda misafirlerimizi farklı sürprizlerle de karşılayacağız" diye konuştu.

Sıra dışı bir konsept

Ankara'da hizmete sundukları yeni Canik Store'un dekorasyonunun da ürünlerin dinamiklerine uygun olarak tasarlandığını kaydeden Yaycıoğlu, mağazanın konsepti ve verilen hizmetler hakkında şunları söyledi: "Silah dolaplarından, tekstil ile ilgili aparatlara, ışıklandırma sisteminden, bilgilendirici ekranlara kadar tüm dekorasyon öğelerini, ürünlerimizin konseptine uygun bir şekilde özel olarak tasarladık. Mağazamız, bu yönüyle de kullanıcıları sıra dışı bir konseptle tanıştırıyor. Her iki katında da özel tasarım silah dolaplarımızın yer aldığı mağazamızı, misafirlerimizin aradıkları ürünleri rahatlıkla inceleyebilmelerine imkan sağlayacak şekilde düzenledik. Misafirlerimiz beğendikleri ürünlerin montajını mağazamızın teknik bölümde yaptırarak, kullanıma hazır olarak satın alabilecekler."

3 boyutlu kişiselleştirme

CANiK Store'un Ankara'daki mağazasında İstanbul'da olduğu gibi silah konfigürasyonu ve CANiK Tech bankolarından tamir ve bakım hizmeti sunuluyor. Mağazada CANiK tabancaların konfigürasyonunu yapmaya katkı sağlayacak bir 'konfigüratör' ekranı yer alıyor. Silahın kişiselleştirilmesine imkan tanıyan ekranda, yapılması istenen değişiklikler önceden tasarlanabiliyor. Bu ekran, silahın modifikasyonunu yapıp bitmiş halini üç boyutlu ekranda inceleme şansı sunuyor.

Fütüristik çizgilerle yeni nesil mağaza

Son 1,5 yıldır hazırlık çalışmaları süren CANiK Store'lar, CANiK Arms'ın mağazacılık vizyonunu da ortaya koyuyor. Fütüristik ve modern underground çizgilerle teknolojinin olanaklarından yararlanarak geliştirilen mağazalar, dekorasyon öğeleriyle de konseptini tamamlıyor. Silahların özel tasarım dolaplarda adeta birer mücevher gibi sergilendiği CANiK Store'lar, taktik kullanıcıları ve silah meraklıları için cazibe meydana getiriyor. MECANIK tarafından geliştirilen ve tescilli en yeni kumaş teknolojileri kullanılarak üretilen rengarenk seçeneklere sahip tekstil ürünleri de outdoor tutkunları için yeni ilhamlar oluşturuyor. - SAMSUN

Son dakika haberleri... 400'den fazla silah aksesuarı bu mağazada
Son dakika haberleri... 400'den fazla silah aksesuarı bu mağazada
Son dakika haberleri... 400'den fazla silah aksesuarı bu mağazada
Son dakika haberleri... 400'den fazla silah aksesuarı bu mağazada

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... 400'den fazla silah aksesuarı bu mağazada - Son Dakika Ekonomi


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