Son dakika haberleri | 41 madencinin öldüğü facianın nedeni araştırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | 41 madencinin öldüğü facianın nedeni araştırılıyor

18.10.2022 17:26
Son dakika haberleri | 41 madencinin öldüğü facianın nedeni araştırılıyor

Son dakika haberleri... Bartın'da meydana gelen patlama sonrası sürdürülen soruşturma doğrultusunda ifade alınma işlemleri sürüyor.

Bartın'da meydana gelen patlama sonrası sürdürülen soruşturma doğrultusunda ifade alınma işlemleri sürüyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait Amasra Müessesesi'nde meydana gelen ve 41 madencinin hayatını kaybettiği patlama sonrasında Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma sürüyor. Olay yerindeki cihazlara el konulurken öte yandan ifade alınma işlemleri sürüyor.

Ulaşım imkanı olmayan işçiler jandarma ekiplerince evlerinden alınarak Amasra Adliyesine getirildi. Burada ifadelerine başvurulduktan sonra yeniden evlerine getirildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin maden ocağı bölgesindeki incelemeleri devam etti.

Maden işçilerine patlama sırasında nerede oldukları, patlama öncesinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşıp karşılaşmadıkları, iş güvenliği önlemlerinin alınıp alınmadığı gibi sorular soruldu.

Öte yandan maden ocağına giriş çıkışlar halen savcılık izniyle gerçekleştirilirken ocak içerisindeki çalışmalar da devam ediyor. - BARTIN

YORUMLAR
500
Bartın haberleri | TBMM Genel Kurulunda Amasra'daki maden kazası görüşülüyor Bartın haberleri | TBMM Genel Kurulunda Amasra'daki maden kazası görüşülüyor Bartın haber! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Amasra'daki maden kazası konusunda Meclisi bilgilendirdi (3) Bartın haber! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Amasra'daki maden kazası konusunda Meclisi bilgilendirdi (3)
Kaynak: İHA

Amasra, Bartın, Maden, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | 41 madencinin öldüğü facianın nedeni araştırılıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:20 Şarkıcı Demet Akalın eşi Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı, herkes tek bir detaya odaklandı
16:57 Acun Ilıcalı yeni bir yat aldı! Harcadığı parayı duyanların ağzı açık kalıyor
16:39 Adana'da eşini bıçaklayarak öldüren İzel'e 10 yıllık tahrik indirimi! 16 ay hapis yattıktan sonra tahliye oldu
16:31 Türkiye'yi bisikletle gezen Senegalli Musti; Karadeniz, Doğu ve Ege şiveleriyle yaşadıklarını anlattı
16:30 CHP, sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesinin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
16:24 HDP'li vekilleri taşıyan minibüs ve taksinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti! O anların görüntüleri ortaya çıktı
15:39 Galatasaray, Okan Buruk'un yeni yardımcısını resmen açıkladı
15:30 Kadın öğretmene cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan okul müdürü uzaklaştırma cezası aldı
15:30 Cinsel istismar davası çıkışında kan aktı! Dava ettiği gencin babasını öldürdü
15:29 Kocaeli'de feci olay! Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini gözünü kırpmadan öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 17:36:44. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | 41 madencinin öldüğü facianın nedeni araştırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement