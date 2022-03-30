Suç dosyası kabarık olan ve polise ateş ederek kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

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Suç dosyası kabarık olan ve polise ateş ederek kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te çalıntı otomobil ile polis ekiplerine ateş ederek kaçmaya çalışan şüpheli Ekiplerin kovalamacası sonucu yakaladı. Ekipler yakaladıkları şüphelinin üzerinde bir tabanca ve 2 adet fişek yakaladı.

Gaziantep'in Şehitkamil İlçesinde çalındığı tespit edilen araç polis ekiplerinin takibine yakalandı. takip edildiği esnada araçtan inen şüpheli görevlilere ateş ederek kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin üzerinden 1 adet tabanca ve 2 adet fişek çıktı. Yakalanan şüphelinin yapılan incelemesinde 12.03.2022 tarihinde Şehitkamil İlçesinde çaldığı araçla bir vatandaşımıza çarparak yaraladıktan sonra çantasını yağma ettiği tespit edildi. Gözaltına alınan ve 41 suç kaydı bulunan C.Y. isimli şüpheli yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği Adli Mercilerce tutuklandı.