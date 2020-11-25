Son dakika haberleri... "45. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri"ni kazananlar açıklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... "45. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri"ni kazananlar açıklandı

25.11.2020 14:45
Son dakika haberleri...

Son dakika haberi: Türk oyun yazarı İsmet Küntay adına aralıksız olarak 45 yıldır sürdürülen Türkiye'nin en uzun soluklu ödül organizasyonu "İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri"ni kazananlar belli oldu.

Türk oyun yazarı İsmet Küntay adına aralıksız olarak 45 yıldır sürdürülen Türkiye'nin en uzun soluklu ödül organizasyonu "İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri"ni kazananlar belli oldu.

Gazeteci, yazar ve eleştirmen Hayati Asılyazıcı'nın seçici kurul başkanlığını üstlendiği jüri tarafından yapılan değerlendirmede, "Kültür ve Sanata Katkı Özel Ödülü"ne "Sanata Evet" kampanyasıyla oyuncu Tamer Levent, İsmet Küntay'ın yazdığı oyunları sahneleyerek Türk tiyatrosuna kazandıran Ankara Sanat Tiyatrosu, oyuncu Nedim Saban ve eski Devlet Opera Balesi Genel Müdürü Remzi Buharalı layık görüldü.

"Oyun Yazarı Ödülü", yazdığı ve yönettiği, İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı "İyi Şanslar" adlı oyundaki başarılı yazarlığı dolayısıyla Okday Korunan'a verilecek.

"Yapım Ödülü", Dario Fo ve Franca Rame'nin yazdığı ve Tiyatro 11 tarafından sahnelenen "Şişman Güzeldir" oyununa sunulacak.

"Çocuk Tiyatrosu Ödülü"ne, 30 yıldır devam eden tiyatro serüveninde, 10 yılı aşkın bir süredir büyük özverilerle Denizli'de "Her Hafta Yeni Bir Çocuk Oyunu" rüyasını gerçekleştiren Ümit Baykurtalp'in kurduğu ve yönettiği "Ümit Baykurtalp Tiyatrosu" layık görüldü.

"45. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri" töreni organizasyonu, salgın nedeniyle YouTube ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınla gerçekleştirilecek.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri... '45. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri'ni kazananlar açıklandı - Son Dakika


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