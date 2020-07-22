Son dakika haberleri... 46 yaşındaki müdür yardımcısı odasında hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Kayseri Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı 46 yaşındaki Mustafa Sümer, okulda kendi odasında rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Kayseri Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı 46 yaşındaki Mustafa Sümer, okulda kendi odasında rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlen TYT kursu için okulu açan Müdür Yardımcısı Mustafa Sümer, odasında rahatsızlandı. Öğrencilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, 46 yaşındaki müdür yardımcısının odasında hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahamettin Karaköse Furkan Doğan İmam Hatip Lisesi'ne geldi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında hayatını kaybeden Mustafa Sümer'in cenazesi morga kaldırılırken olayla ilgili işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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