Son dakika haberi: 5,5 AYLIK VE 750 GRAM DOĞAN BEBEĞE AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK - Son Dakika
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Son dakika haberi: 5,5 AYLIK VE 750 GRAM DOĞAN BEBEĞE AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK

04.10.2022 15:59

Son dakika habere göre NEVŞEHİR'de, 5,5 aylık dünyaya gelen 750 gram ağırlığındaki 1 günlük kız bebek, tedavi için ambulans helikopterle Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

NEVŞEHİR'de, 5,5 aylık dünyaya gelen 750 gram ağırlığındaki 1 günlük kız bebek, tedavi için ambulans helikopterle Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Acıgöl ilçesi Topaç köyünde yaşayan 5,5 aylık hamile H.M. (32), doğum sancısı şikayetiyle Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tedaviye alınan H.M., muayenesinin ardından doğum için ameliyathaneye götürüldü. H.M., 750 gram ağırlığında bir kız bebeği dünyaya getirdi. Erken doğum nedeniyle, bebeğin Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkine karar verildi. 1 günlük bebek, ambulans helikopterle hastaneye gönderildi.

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Kaynak: DHA

Konya Selçuk Üniversitesi, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: 5,5 AYLIK VE 750 GRAM DOĞAN BEBEĞE AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: 5,5 AYLIK VE 750 GRAM DOĞAN BEBEĞE AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK - Son Dakika
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