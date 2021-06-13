Son dakika haberleri... 5 ay önce geçirdiği kazada ağır yaralanan polis memurundan acı haber

Son dakika haberleri: 5 ay önce geçirdiği kazada ağır yaralanan polis memurundan acı haber Yaralı polis, kaldırıldığı hastanede 5 ay sonra hayatını kaybetti Isparta'da ocak ayında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Bahadır Dinç, yaklaşık 5 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

5 ay önce geçirdiği kazada ağır yaralanan polis memurundan acı haber Yaralı polis, kaldırıldığı hastanede 5 ay sonra hayatını kaybetti ISPARTA - Isparta'da ocak ayında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Bahadır Dinç, yaklaşık 5 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza, 23 Ocak 2020 tarihinde Dost Pet kavşağında meydana gelmişti. İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Bahadır Dinç, 32 AAZ 915 plakalı motosikletiyle mesaiye giderken Mehmet U. yönetimindeki 15 EU 472 plakalı otomobille çarpışmıştı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Dinç, ağır şekilde yaralanmış, yaralı polis ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yaklaşık 5 aydır tedavi gören Dinç, tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Bahadır Dinç'in cenazesinin, bugün ikindi namazının ardından gerçekleştirilecek törenle memleketi Burdur'da toprağa verileceği öğrenildi.

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