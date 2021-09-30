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Son dakika haberleri... 5 aylık hamile dini nikahlı eşini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika

Son dakika haberleri... 5 aylık hamile dini nikahlı eşini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

30.09.2021 22:37
Son dakika haberleri... 5 aylık hamile dini nikahlı eşini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'de, 5 aylık hamile olan dini nikahlı eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren şahıs hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istemiyle hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

İzmir'de, 5 aylık hamile olan dini nikahlı eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren şahıs hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istemiyle hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

Olay, geçtiğimiz 26 Mart tarihinde saat 23.00 sıralarında, Konak ilçesi Güney Mahallesi 1158 Sokak'ta meydana geldi. 5 aylık hamile Sezen Ünlü (17) sokakta yürüdüğü esnada arkasından gelen, dini nikahlı eşi Anıl Y. (24) tarafından bıçaklandı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılan Ünlü, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Bıçaklı saldırı sırasında hamile olan Ünlü'nün bebeğinin de öldüğü belirlendi. Gözaltına alınan Anıl Y. polisteki ilk ifadesinde, "İki aydır sorunlarımız vardı. Konuşmak için gittim. Eşime ait sosyal medya hesabında, başka kişilerden gelen mesajları gördüm ve sinirlendim. Bundan dolayı aramızda tartışma çıktı. Sonra eşimi bıçakladım ve olay yerinden kaçtım" dedi. Şahıs emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Ünlü'nün ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından hazırlanan ve İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Anıl Y. için 'Gebe olduğu bilinen kadını öldürme' ve 'Çocuğu kasten öldürmek' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi cezası istendi.

Anıl Y.'nin iddianamede yer alan ifadesine göre, "Olay günü işyerinden yanıma 1 bıçak alıp, işyerinden çıktım. Bir süre sahilde oturdum, Sezen ile barışmam gerektiğini düşünerek mahalleye gittim. Burada Yılmaz K.'yı gördüm ve onun da eşi P.K. ile problemlerinin olduğunu bildiğim için dertleştik. P.K. ile Sezen de samimi arkadaştı. Y.K.'ya 'İstersen eşini çağır Sezen'i de getirsin ikimiz de burada konuşarak barışalım' dedim. Bir süre sonra P.K. ve Sezen yanımıza geldi. Çift olarak birbirimizden 10 metre kadar uzaklaştık ve konuşmaya başladık. Yanımızda bulunan metruk bir eve girdik ve cinsel ilişkiye girdik, daha sonra konuşmaya devam ettiğimiz sırada Sezen'in sosyal medya hesabına girdim. E.K. isimli şahıstan 'Oo Sezen hanım geldiniz mi bugün buluşacaktık sözde' mesajı geldiğini gördüm ve Sezen ile yeniden tartışmaya başladık. Sezen tartışma sırasında bana 'Off tamam ben seninle barışmak istemiyorum. Çocuk da senden değil, ben Esat ile birlikteyim' dedi. Bunun üzerine cebimdeki bıçağı çıkardım ve Sezen'e sapladım" dediği öğrenildi. - İZMİR

Ağırlaştırılmış Müebbet, Saldırı, İzmir, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... 5 aylık hamile dini nikahlı eşini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... 5 aylık hamile dini nikahlı eşini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika
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