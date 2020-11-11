Son dakika haberleri | 5 çocuk ve annesinin çilesi, Mersin'de bitti - Son Dakika

Son dakika haberleri | 5 çocuk ve annesinin çilesi, Mersin'de bitti

11.11.2020 16:55
Son dakika haberleri | 5 çocuk ve annesinin çilesi, Mersin'de bitti, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberi... Gaziantep'de yaşayan N.K. ve 5 çocuğu, şiddet gördüğü baba S.K.'dan kurtulmak için geldiği Mersin'de de rahat edemedi.

Gaziantep'de yaşayan N.K. ve 5 çocuğu, şiddet gördüğü baba S.K.'dan kurtulmak için geldiği Mersin'de de rahat edemedi. Burada da eşini ve çocuklarını bulan baba S.K., bir kızı ile baldızını yaralarken, polisin çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'de yaşayan N.K ve 5 çocuğu, sürekli baba S.K'dan şiddet görüyordu. Cezaevinden izinli çıkan babanın en büyük kızı uyguladığı şiddetlere dayanamayıp intihar etti. Genç kızın intiharı sonrasında bile uyuşturucu kullanmaya, aile bireylerini darp etmeye devam eden baba S.K.'dan, boşanma davası ve uzaklaştırma kararı ile kaçan anne N.K. ve çocukları, hayata tutunmak için Mersin'e geldi. Burada da kendisini rahat bırakmayan koca, 2 Kasım'da Mersin'e geldi. Merkez Akdeniz ilçesi Civanyaylağı Mahallesinde kardeşi ve yeğeni ile birlikte çocuklarını okula bırakan anne N.K 'yı takip eden şüpheli baba, boşanma aşamasındaki eşinin yanında bulunan baldızı ile kızının üzerine kullandığı aracı sürdü. Bunun üzerine kaçmaya çalışan baldızını şoför kapısını açarak yaralayan baba, kızı İ.A.'yı da kolundan tutarak arabayla birlikte 100 metre sürükledi. Olayın ardından şahıs kaçarken, yaralanan 2 kadın hastaneye kaldırıldı.

Olayın üzerine çalışma başlatan Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki ifadesinde yaptıklarını itiraf eden S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Gaziantep, İntihar, Şiddet, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | 5 çocuk ve annesinin çilesi, Mersin'de bitti - Son Dakika


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