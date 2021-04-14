5 HAFTADIR VAKA REKORTMENİ OLAN SAMSUN'DA SEVİNDİREN DÜŞÜŞ - Son Dakika

5 HAFTADIR VAKA REKORTMENİ OLAN SAMSUN'DA SEVİNDİREN DÜŞÜŞ

14.04.2021 16:25

KORONAVİRÜS haritasında 5 haftadır nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun'da, düşüş yaşandı.

KORONAVİRÜS haritasında 5 haftadır nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun'da, düşüş yaşandı. Kentte 100 bin kişide vaka görülme sayısı 678,72'den, 645,17'e geriledi. Önlemleri elden bırakmayan yetkililer, ramazan ayıyla birlikte denetimleri de artırdı. Durumdan memnun olan bölge halkı ise herkesin kurallara dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nca 3-9 Nisan 2021 tarihleri arasında illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısının güncel haritası paylaşıldı. 5 haftadır en çok vakanın görüldüğü Samsun'da 678.72 olan vaka sayısı 645,17'e düştü. Önlemleri elden bırakmayan yetkililer, ramazan ayıyla birlikte denetimleri de artırdı. Kentin birçok noktasında Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapılıyor.

5 haftadır vaka rekortmeni olan kentteki düşüş, vatandaşları da sevindirdi. Önlemlerin sıkı tutulması gerektiğini ifade eden vatandaşlar, herkesin kurallara uyması gerektiğini vurguladı.

'KEŞKE HERKES ESKİ HUZURUNA KAVUŞSA'

Kurallara uyulması gerektiğini ifade eden Ömer Gezginci, 'İnsanlarımız biraz daha tedbir alırsa bunu atlayacağız, buna inanıyorum. Yeni yasaklar yerinde oldu, hatta biraz daha uzun süreli olabilirdi. Bazı vatandaşlar misafirliklere gidiyor ve birbirlerine koronavirüs bulaştırıyor. Bu konuda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ben müzisyenim ve bu pandeminden dolayı 150 düğüne gidemedim. Çok üzgünüz ama şükür etmek lazım. Samsun'daki bu vaka azalışı beni de mutlu etti, keşke herkes eski huzuruna kavuşsaö dedi.

'ASLINDA TAM KAPANMA OLURSA DAHA İYİ OLUR'

Kentin uzun süredir vaka sayısında birinci olduğunu hatırlatan Hakan Baran Yalçın, 'Bu artışın önümüzdeki günlerde devam edeceğini düşünüyorum. Yetkililerin yapması gereken şeyler var, bazı konularda eksiklikler var. Saat 19.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması çok iyi oldu, aslında tam kapanma olursa daha iyi olurö diye konuştu.

Herkesin evinde oturması gerektiğini ifade eden İbrahim Baygün, 'Temizlik kuralları çok önemli, kalabalığa girmemek gerekiyor. Özellikle Mecidiye ve Çiftlik caddeleri çok kalabalık. Belirtilen kurallara uyulması lazım yoksa pandemi bitmez. Samsun'daki bu vaka azalışı bizleri mutlu etti, saat 19.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması çok iyi oldu. İlk başlarda 15 gün kapanma olsaydı daha iyi olurdu, biraz gevşek bırakıldı. Ayrıca Samsun halkı, dışarı çıkmayı çok seviyor. Güneş açtığı zaman herkes dışarda. İnşallah bu pandemi biter ama böyle giderse bitmez. İşi olmayan dışarı çıkmasınö şeklinde konuştu.

5 HAFTADIR VAKA REKORTMENİ OLAN SAMSUN'DA SEVİNDİREN DÜŞÜŞ
5 HAFTADIR VAKA REKORTMENİ OLAN SAMSUN'DA SEVİNDİREN DÜŞÜŞ
5 HAFTADIR VAKA REKORTMENİ OLAN SAMSUN'DA SEVİNDİREN DÜŞÜŞ
5 HAFTADIR VAKA REKORTMENİ OLAN SAMSUN'DA SEVİNDİREN DÜŞÜŞ
5 HAFTADIR VAKA REKORTMENİ OLAN SAMSUN'DA SEVİNDİREN DÜŞÜŞ
5 HAFTADIR VAKA REKORTMENİ OLAN SAMSUN'DA SEVİNDİREN DÜŞÜŞ
5 HAFTADIR VAKA REKORTMENİ OLAN SAMSUN'DA SEVİNDİREN DÜŞÜŞ
5 HAFTADIR VAKA REKORTMENİ OLAN SAMSUN'DA SEVİNDİREN DÜŞÜŞ
5 HAFTADIR VAKA REKORTMENİ OLAN SAMSUN'DA SEVİNDİREN DÜŞÜŞ
5 HAFTADIR VAKA REKORTMENİ OLAN SAMSUN'DA SEVİNDİREN DÜŞÜŞ
5 HAFTADIR VAKA REKORTMENİ OLAN SAMSUN'DA SEVİNDİREN DÜŞÜŞ

Sağlık Bakanlığı, Samsun, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 5 HAFTADIR VAKA REKORTMENİ OLAN SAMSUN'DA SEVİNDİREN DÜŞÜŞ - Son Dakika


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