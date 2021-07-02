5 İLDEKİ TELEFON DOLANDIRICILIĞI OPERASYONUNDA 51 TUTUKLU - Son Dakika

ŞANLIURFA merkezli 5 ilde, telefon dolandırıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 60 şüpheliden 51'i tutuklandı. Şüphelilerin, 22 farklı şehirde 48 kişiyi 4 milyon 613 bin 750 TL dolandırdıkları belirlendi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılarına yönelik başlatılan çalışmada, kendilerini kamu görevlisi olarak aradıkları kişileri çeşitli suçlamalarla korkutup para ve ziynet eşyalarını aldığı tespit edilen 60 şüphelinin kimliğini belirledi. Polis, adresleri saptanan şüphelilere yönelik Şanlıurfa, İstanbul, Denizli, Adana ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 60 şüphelinin emniyetteki sorgulamalarında, 22 ilde 48 ayrı dolandırıcılık olaylarına karıştıkları ve tuzaklarına düşürdükleri vatandaşları 4 milyon 613 bin 750 TL zarara uğrattıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 51'i tutuklanırken, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.