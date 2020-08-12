Son dakika haberleri: 5 kişinin hayatını kaybettiği yangında kahreden detay - Son Dakika

Çorum'un Bayat ilçesinde 4'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği yangında hasar gören evlerin enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. Küle dönen evde Elif İçuz ve Ela Çetin isimi çocukların cansız bedenlerinin birbirlerine sarılı halde bulunduğu öğrenildi.

Çorum'un Bayat ilçesi Yatukcu Mahallesi'ndeki Ömer Çetin'e (66) ait ahşap evin kümesinde saat 15.00 sıralarında başlayan ve çıkış nedeni belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki 3 eve sıçradı. Ahşap evden yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kümeste başlayan ve 3 eve sıçrayan yangın, çevre ilçelerden de gelen 7 itfaiye aracıyla yapılan müdahale sonucu güçlükle kontrol altına alında. Yangının söndürülmesinden sonra itfaiye ekiplerinin yanan evlerde yaptığı incelemede Ömer Çetin ve torunları Elif Naz ile Ela Çetin, ilçede sağlık görevlisi bir ailenin çocukları olan Yusuf ve Elif İçuz'un cansız bedenine ulaşıldı.

İKİ KARDEŞ KOMŞUYA EMANET EDİLMİŞ

Bayat ilçesinde dün çıkan ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangında hayatlarını kaybeden Elif ve Yusuf İçuz kardeşlerin, Bayat Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire anneleri Fatma İçuz tarafından, işe gittiğinde komşuları olan Çetin ailesine emanet edildiği ortaya çıktı. Kenti yasa boğan yangında küle dönen evden itfaiye ekipleri tarafından yapılan aramada, Elif İçuz ve Ela Çetin adlı çocukların cansız bedenlerinin birbirlerine sarılı halde bulunduğu öğrenildi.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMUNA SEVK EDİLDİ

Yangında hayatını kaybeden 4'ü çocuk 5 kişinin cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Yangın çıkan evin sahibi Ömer Çetin ile torunları Elif Naz ve Ela Çetin'in cenazelerinin adli tıptaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Çorum'un Bayat ilçesinde, Yusuf ve Elif İçuz kardeşlerin ise Balıkesir'de toprağa verileceği öğrenildi.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çorum'un Bayat ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında başlayan ve 4 evin kül olması ile sonuçlanan yangında ev sahibi Ömer Çetin ve torunları Elif Naz Çetin ile Ela Çetin ve komşularının çocukları Yusuf ve Elif İçuz hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Vali Mustafa Çiftçi, ilçeye giderek incelemelerde bulunmuştu. Soğutma çalışmalarının ardından gece geç saatlerde Bayat Belediyesi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. Çalışmalarına gece saatlerinde ara veren ekipler bu sabah çalışmalarına yeniden başladı.

(Muhammed Muttalip Yalçın - Bülent Özkaleli/İHA)